來回機票最低3千有找！華航線上旅展下殺　高雄出發82折

▲華航線上旅展登場，香港來回機票僅2772元起。（示意圖／中華航空提供）

記者李姿慧／台北報導

2024高雄國際旅展今(24日)登場，華航也同步祭出線上旅展至6月10日，高雄出發全航線最高82折，漫遊日本沖繩未稅價不到7500元，香港來回僅2772元起。台灣虎航也祭出線上旅展，全航線機票促銷單程未稅799元起，今起限定4天開搶。

華航推出全航線線上旅展即起至6月10日止，可購買2025年2月28日前高雄出發機票，最高享82折優惠，包括高雄-香港2772元、高雄-馬尼拉4850元、高雄-上海浦東6545元、高雄-沖繩及高雄-廈門7480元、高雄-東京成田1萬0625元等來回機票促銷。

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高雄國際旅展現場也同步推出「華航機微酒 夏日親子遊」套裝行程，主打高雄－香港航線三天兩夜機加酒自由行，未稅優惠價7千元有找。活動期間至6月30日止，訂位包含大人及小孩成行者，加贈「機長熊」或「摺疊行李收納袋」好禮二選一。

▲台灣虎航即起也推出線上旅展機票優惠 。（示意圖／台灣虎航提供）

台灣虎航也推出線上旅展促銷，即起至2024年5月27日晚間23時59分止，可訂購2024年5月24日至2024年10月26日期間機票，優惠機票包括高雄-澳門單程799元起、高雄-沖繩以及高雄-峴港單程1799元起、高雄-金浦單程1999元起、高雄-成田以及高雄-大阪單程皆為2099元起、高雄-福岡2199元起、高雄-名古屋單程2399元起，上列皆為未稅價。

另台中-澳門單程也僅799元起，台中-釜山1999元起、台中-名古屋2399元起、台中-成田2499元起，上列為單程機票未稅價。