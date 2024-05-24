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一起擺攤謀生！表哥爽中4213萬頭獎　表弟嗆「分我一半」

▲表兄弟賣烤雞腿時，租住在簡陋的出租屋。。（圖／翻攝自上游新聞）

▲表兄弟賣烤雞腿時，租住在簡陋的出租屋。（圖／翻攝自上游新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

河南一對表兄弟在浙江義烏，同甘共苦一起打拼，兩人下午開始擺攤烤雞腿，凌晨一起收攤，回到約10平方公尺的租屋內，床挨床睡下。表兄弟每月算一次帳，烤雞腿賺來的錢對半分。沒想到去年底，買彩券中獎946萬元人民幣（約新台幣4213萬元）之後，2人兄弟反目。

據《上游新聞》報導，沒開獎前，這對相差9歲的表兄弟勝似親兄弟。

他們兩家住在同一個村，他們的媽是親姊妹，外公外婆過世得早，表哥阿雲（化名）的媽媽由表哥阿才（化名）的媽媽帶大。而阿才還是嬰兒時，阿雲的媽媽還沒結婚，就幫姊姊帶他。阿雲幼年時常跟在阿才屁股後面玩耍，他高中畢業後開過炸串店，賣過滷鴨。阿才國中畢業後，進工廠打螺絲，當過海員。

為了生計，2023年10月，兩人在一家燒烤店租了個舖位，賣烤雞腿。兩人約定，飯一人買一頓，房租、水電費算進經營成本中，平攤成本平分利潤。烤雞腿是一件辛苦的事，他們下午出攤，凌晨收攤，睡下時已是凌晨兩三點。

5月21日，在表兄弟共同住過的出租屋內，把棕色的紙殼當窗簾。屋內地面潮濕，陳設簡陋，放下兩張單人木板床，一個裝滿雞腿的冰櫃，一張桌子後，連轉身也不便，空氣中也夾雜著生雞腿味和孜然味。

工作辛苦，但表兄弟對收入仍滿意。兩人說，除去成本，每月有3萬元（人民幣，下同）左右的利潤，兩人每月能分到1萬多元，賣烤雞腿的日子，雖然很累，但很充實。

但一次大獎的出現改變了兩人的關係。2023年12月3日晚，大陸福彩雙色球第2023139期開獎，義烏市一家彩票店開出一等獎（機選），獎金946萬元。

12月4日，表兄弟一同前往杭州領獎，表哥阿才辦理手續，表弟阿雲守在一旁。扣完稅後，750多萬元的獎金匯至表哥阿才名下的銀行帳戶內。

表弟事後堅稱，他倆有約定，用營業款買彩票，如果中獎獎金對半分，沒中獎購彩錢算進經營成本中。另外，表弟說，中獎的彩票是表哥用營業款中的10元現金所購，表哥多次對他說，獎金會平分，「他後來變卦了，不和我平分，還起訴要回已經給我的25萬元。」

對於雙方約定平分獎金的說法，阿雲坦言，「是口頭約定，沒有錄音、沒有字據。」他說，自己太信任阿才了。

表哥阿才則表示表弟在撒謊。他說，自己買雙色球10多年了，表弟沒有買雙色球的習慣；他從未說過「中獎平分」的話，購彩所用的10元現金不是營業款，是他自己的錢，「獎金是我個人的，25萬元是借款。我不給他分，他威脅我，我要還擊，所以起訴他歸還借款。他拿不出任何證據，能夠證明彩票與他有關。」

表哥手上還有個錄音，錄音中，他問阿雲，「這張彩票，你是出了錢，還是幫我選了號？」阿雲說，沒有。

目前，表弟還在義烏一邊烤雞腿，一邊取證。表哥已經離開了老家，他說只要他待在老家，阿雲就會去找他的麻煩。

兩個家庭也有了隔閡，村民們議論紛紛。5月23日，表兄弟所在村的村幹部說，「親情沒了，錢再多有意義嗎？」

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