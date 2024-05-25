路邊突扯女童包包！鳳山「紅衣怪阿北」辯：教她減輕書包重量

記者陳宏瑞、吳世龍／高雄報導

高雄一名騎士表示，他24日下午騎車行經鳳山區中崙五路時，發現一名穿著紅色衣服的阿伯行跡可疑，接著對方突然拉扯路邊一名女童的書包，他趕緊上前關切，阿伯見狀喊了一句「沒事」後火速騎車離開，警方在獲報後，調閱監視器畫面將葉姓男子（61歲）約談到案，他辯稱只是要指導女童如何背書包才不會負擔過重，不小心碰到女童的手臂，但警方仍依社維法將葉男移送裁處。

▲警方循線逮捕涉嫌拉扯女童的葉姓男子（中）。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

網友在臉書社團「鳳山人在地大小事」表示，他24日下午5時許騎車行經鳳山區中崙五路一處路口準備轉彎時，發現一名身穿紅衣的阿伯行跡可疑，從後照鏡看就看見阿伯伸手在拉扯一名女童的書包，女童則是把書包拉回來抓的緊緊的，他直覺情況不對立刻調頭騎回去，想問看看2人是不是認識。

▲鳳山紅衣阿伯偏僻路段拉扯女童包包，路過騎士神救援，警方要查了。（圖／翻攝自記者爆料網）

原PO說，他騎到2人旁邊後，還沒有等到他開口詢問，阿伯就甩了一句「沒事」後火速騎車離開，「看到妹妹跟我說謝謝的時候，想想好險有繞回來看」、「請家長注意，如果小孩會單獨經過中崙國小後門的中崙五路口轉保南二路，因此路段較為偏僻，要隨時注意奇怪的陌生人」。

貼文一出立刻引發網友熱議，有人說，「太可怕了，還好小孩沒事」、「謝謝妳有回去」、「幸好有你即時救援，不然真的不敢想像後果會如何」、「請社區的家長告訴家長，注意小孩子的安全」。國民黨市議員李雅靜也在貼文底下回應「我來請相關單位特別注意一下」。

▲警方調閱監視器找人。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

對此，鳳山警分局也立即調閱監視器畫面，追查鎖定葉男到案說明，葉男於警詢時陳述，路過看見女學生身負書包等重物在路上行走，好意指導她如何背負書包以減輕壓力，過程只碰觸到學生左手臂。

警方在調查後，將葉男依違反社會秩序維護法第89條2款：「無正當理由跟追他人，經勸阻不聽」移請裁處。