鳳山「紅衣怪叔叔」突扯女童包包　騎士路過秒衝上前神救援

▲鳳山阿伯偏僻路段拉扯女童包包，路過騎士神救援，警方要查了。（圖／翻攝自記者爆料網）

記者趙蔡州／綜合報導

高雄一名騎士表示，他24日下午騎車行經鳳山區中崙五路時，發現一名阿伯行跡可疑，接著對方突然拉扯路邊一名女童的書包，他趕緊上前關切，阿伯見狀喊了一句「沒事」後火速騎車離開，還好女童沒事，提醒家長們注意孩子安全。貼文立刻引發網友熱議，轄區警方也表示會通知當事人（阿伯）到案說明。

網友在臉書社團「鳳山人在地大小事」表示，他24日下午5時許騎車行經鳳山區中崙五路一處路口準備轉彎時，發現一名身穿紅衣的阿伯行跡可疑，從後照鏡看就看見阿伯伸手在拉扯一名女童的書包，女童則是把書包抓回來抓的緊緊的，他直覺情況不對立刻調頭騎回去，想問看看2人是不是認識。

原PO說，他騎到2人旁邊後，還沒有等到他開口詢問，阿伯就甩了一句「沒事」後火速騎車離開，「看到妹妹跟我說謝謝的時候，想想好險有繞回來看」、「請家長注意，如果小孩會單獨經過中崙國小後門的中崙五路口轉保南二路，因此路段較為偏僻，要隨時注意奇怪的陌生人」。

貼文一出立刻引發網友熱議，有人說，「太可怕了，還好小孩沒事」、「謝謝妳有回去」、「幸好有你即時救援，不然真的不敢想像後果會如何」、「請社區的家長告訴家長，注意小孩子的安全」。國民黨市議員李雅靜也在貼文底下回應「我來請相關單位特別注意一下」。

對此，鳳山警分局表示，針對民眾在臉書社團的相關貼文，男騎士在保南二路疑似拉扯女學生書包一事，經查行車紀錄器時間為24日下午5時許，暫時未接獲相關報案，不過已請員警調閱路口監視器，通知當事人（阿伯）到案說明，也將聯繫原PO到派出所協助確認當時情形，後續也會加強該路段周邊巡邏。