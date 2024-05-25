　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

鳳山「紅衣怪叔叔」突扯女童包包　騎士路過秒衝上前神救援

▲▼家長注意！高雄鳳山陌生伯「拉小孩包包」　她驚險即時救援。（圖／翻攝自記者爆料網）

▲鳳山阿伯偏僻路段拉扯女童包包，路過騎士神救援，警方要查了。（圖／翻攝自記者爆料網）

記者趙蔡州／綜合報導

高雄一名騎士表示，他24日下午騎車行經鳳山區中崙五路時，發現一名阿伯行跡可疑，接著對方突然拉扯路邊一名女童的書包，他趕緊上前關切，阿伯見狀喊了一句「沒事」後火速騎車離開，還好女童沒事，提醒家長們注意孩子安全。貼文立刻引發網友熱議，轄區警方也表示會通知當事人（阿伯）到案說明。

網友在臉書社團「鳳山人在地大小事」表示，他24日下午5時許騎車行經鳳山區中崙五路一處路口準備轉彎時，發現一名身穿紅衣的阿伯行跡可疑，從後照鏡看就看見阿伯伸手在拉扯一名女童的書包，女童則是把書包抓回來抓的緊緊的，他直覺情況不對立刻調頭騎回去，想問看看2人是不是認識。

原PO說，他騎到2人旁邊後，還沒有等到他開口詢問，阿伯就甩了一句「沒事」後火速騎車離開，「看到妹妹跟我說謝謝的時候，想想好險有繞回來看」、「請家長注意，如果小孩會單獨經過中崙國小後門的中崙五路口轉保南二路因此路段較為偏僻，要隨時注意奇怪的陌生人」。

貼文一出立刻引發網友熱議，有人說，「太可怕了，還好小孩沒事」、「謝謝妳有回去」、「幸好有你即時救援，不然真的不敢想像後果會如何」、「請社區的家長告訴家長，注意小孩子的安全」。國民黨市議員李雅靜也在貼文底下回應「我來請相關單位特別注意一下」。

對此，鳳山警分局表示，針對民眾在臉書社團的相關貼文，男騎士在保南二路疑似拉扯女學生書包一事，經查行車紀錄器時間為24日下午5時許，暫時未接獲相關報案，不過已請員警調閱路口監視器，通知當事人（阿伯）到案說明，也將聯繫原PO到派出所協助確認當時情形，後續也會加強該路段周邊巡邏。

ET快訊
立院聽證、調查權二讀通過！　下週二再戰
五月天阿信北京開唱喊：我們中國人　秒登熱搜
王世堅順口溜罵黃國昌寄生獸　藍委笑開懷、韓國瑜努力憋笑

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

鳳山「紅衣怪叔叔」突扯女童包包　騎士路過秒衝上前神救援

17歲高中生爸「籌資200萬」捐盾牌棍棒　中捷回應了

長髮男跟高中生「變好朋友」！父被問出院揪健身回應了

獨／男撞爆一台Maybach　 親友又開一輛同款「陸上豪華遊艇」來接人

女員工到職第一天「辦公室內遭性侵」！胸前驗出老闆的DNA

台南鹽水兇殺案1死2傷　2男拿剪刀、水果刀互刺

愛莉莎莎對總統大選喊「做票」！新北地院裁定不罰　警不提抗告

竹南修路爆爭議！民宅樑柱遭「挖洞砍鋼筋」　包商：好心幫移水管

獨／千萬邁巴赫國道被撞翻！高速側滑100m...車主無傷卻超心痛

懸掛失竊車牌拒檢高速逃逸撞車　中壢警奮力追捕當場抓賊

舒淇被日女星森星「擠到無奈聳肩」！　她「慘遭主辦除名」大合照只剩半隻手

五月天阿信北京開唱　喊「我們中國人」秒登熱搜

江啟臣率3立委參加WHA！　朝野暫停衝突鼓掌：台灣加油

曾踢爆賀軍翔「喇舌酒店妹」 　葛斯齊現身喊：案情不單純

太陽花十字再現！　立院外10萬人擠爆

解放軍圍台軍演第2天　我三軍戒備就戰術位置

聲樂老師再評楊丞琳：音色很美　點出唱法問題「有足夠基礎」

橘貓被人臉埋肚肚狂擼 發出奶音叫聲：放偶走

5國中生畢旅嘔吐、昏迷　醫分析：可能是精神解離

賀軍翔被酒店妹提告！ 　警搜住處查扣相關證物

鳳山「紅衣怪叔叔」突扯女童包包　騎士路過秒衝上前神救援

17歲高中生爸「籌資200萬」捐盾牌棍棒　中捷回應了

長髮男跟高中生「變好朋友」！父被問出院揪健身回應了

獨／男撞爆一台Maybach　 親友又開一輛同款「陸上豪華遊艇」來接人

女員工到職第一天「辦公室內遭性侵」！胸前驗出老闆的DNA

台南鹽水兇殺案1死2傷　2男拿剪刀、水果刀互刺

愛莉莎莎對總統大選喊「做票」！新北地院裁定不罰　警不提抗告

竹南修路爆爭議！民宅樑柱遭「挖洞砍鋼筋」　包商：好心幫移水管

獨／千萬邁巴赫國道被撞翻！高速側滑100m...車主無傷卻超心痛

懸掛失竊車牌拒檢高速逃逸撞車　中壢警奮力追捕當場抓賊

鳳山「紅衣怪叔叔」突扯女童包包　騎士路過秒衝上前神救援

轟25分卻搞砸最後一擊　林書豪：場上很多東西我不能控制

謝志堅：歐洲線缺的50萬箱運力估6月底補足　高運價將逐漸回落

就是不脫妝！夏季「底妝三寶」推薦 　到了下午妝容依然完美

10萬人圍國會「卻自行先拔虎牙」　作家精準分析藍綠白算計

路透：普丁願意以目前戰線談判停火　中止俄烏戰爭

快訊／12秒內連2震！01:07花蓮近海規模4.8地震　最大震度4級

快訊／01:06花蓮近海規模4.6「極淺層地震」　最大震度4級

中國環台軍演之際　菲宣布「距台灣150公里」設海防哨站

快訊／01：06發生有感地震！台北輕微搖晃

外銷日本蒲燒鰻魚 買4再送4鯛魚排

社會熱門新聞

傷者爸籌200萬捐盾牌棍棒　中捷回應

墾丁恐怖畢旅！5國中生「集體中邪」昏迷送醫

賀軍翔被控性侵女客　在場人士曝：兩人互動親密

快訊／賀軍翔住處遭搜索！北檢證實查扣手機

女員工剛到職就遭性侵！胸前驗出老闆DNA

獨／千萬邁巴赫國道被撞翻！車主無傷卻超心痛

賀軍翔性侵女客人　赴朋友招待所喝酒出事

台21線區間測速偷降速　民眾狂收罰單氣炸

獨／女警被指下海崩潰爆瘦　痛哭：要怎麼做人

即／舔耳揉胸爆醜聞　宥勝一審判刑8月

墾丁畢旅爆「國中生集體中邪」！警消還原現場

長髮男跟高中生變朋友！出院揪健身父回應了

快訊／台南凶殺案！30歲男捅人再自戕　1命危2傷搶救中

墾丁畢旅傳「集體中邪」！學校回應了

更多熱門

相關新聞

騎士主帥終結31年魔咒仍遭開除

騎士主帥終結31年魔咒仍遭開除

騎士在東區準決賽遭塞爾提克淘汰後8天，宣布開除執掌兵符長達4.5季的教頭畢柯斯塔夫(J.B. Bickerstaff)，這位45歲主帥共帶領克里夫蘭在例行賽拿下170勝，3度挺進季後賽，今年更是在沒有詹姆斯(LeBron James)的情況下，贏得自1993年以來首個系列賽，終結31年魔咒，無奈主將接連受傷最終止步次輪。

毒騎士違規遇警拚命跑　狂逃6公里落網

毒騎士違規遇警拚命跑　狂逃6公里落網

「125機車」最耐操是哪台？車主點名2大廠

「125機車」最耐操是哪台？車主點名2大廠

4歲女童溜出門　被帶回派出所看卡通吃餅乾

4歲女童溜出門　被帶回派出所看卡通吃餅乾

獨／單車女騎士衝上快速道　保時捷駕駛霸氣一路護

獨／單車女騎士衝上快速道　保時捷駕駛霸氣一路護

關鍵字：

騎士女童中崙五路鳳山

讀者迴響

熱門新聞

即／01：06發生有感地震！台北有感

五月天阿信北京開唱喊：我們中國人

快訊／太陽花十字再現！立院國會改革抗議人潮爆滿　最新俯瞰圖曝光

國中生疑集體中邪！授籙道長5關鍵斷言：卡到陰

即／12秒內連2震！01:07花蓮近海規模4.8地震

東京恐怖命案！母子一家四口遭殺害

賴清德深夜首度開口　致謝群眾：繼續為民主發聲

傷者爸籌200萬捐盾牌棍棒　中捷回應

墾丁恐怖畢旅！5國中生「集體中邪」昏迷送醫

即／補教師認同「社運妹最好上」業者解除合作關係

蔡依林：我們中國南昌最熱情　衝熱搜第二

快訊／立院聽證制度二讀通過！　下週二再戰刑法藐視國會罪

賀軍翔被控性侵女客　在場人士曝：兩人互動親密

「艾維尼」最快今晚生成！最靠台灣時間曝　下波變天雷雨掃全台

立院攻防激烈衝突　韓國瑜受傷了

更多

最夯影音

更多

舒淇被日女星森星「擠到無奈聳肩」！　她「慘遭主辦除名」大合照只剩半隻手

五月天阿信北京開唱　喊「我們中國人」秒登熱搜

江啟臣率3立委參加WHA！　朝野暫停衝突鼓掌：台灣加油

曾踢爆賀軍翔「喇舌酒店妹」 　葛斯齊現身喊：案情不單純

太陽花十字再現！　立院外10萬人擠爆

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面