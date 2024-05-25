準「艾維尼」下周一、二離台最近　專家揭海警機率低

▲準艾維尼颱風路徑圖。（圖／翻攝林老師氣象站）

記者李姿慧／台北報導

熱帶性低氣壓最快今天將增強為今年第1號颱風「艾維尼」，氣象專家林得恩表示，下周一、下周二颱風中心距離台灣最近，不過最靠台灣時至少有500到600公里遠，對台灣直接影響不大，發布海警機會相當低。

台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書粉絲團 「林老師氣象站」表示，熱帶性低氣壓TD01，正朝無害模式逼近！根據今晨美國GEPS系集模式最新颱風路徑預測結果顯示，最快在今天，於菲島東部外海的熱帶性低氣壓TD01就會增強為今年西北太平洋第1號颱風「艾維尼」。

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林得恩指出，初步研判，在下周一、下周二(5月27日、5月28日)前後，颱風中心會距離台灣最近；由於運動路徑非常靠近菲島陸地，結構受到破壞，颱風強度維持在輕度颱風的機會最大。

至於對台灣的影響，林得恩表示，「艾維尼」颱風運動路徑將循環境駛流場前進，以拋物線方式至日本南方海面，在最靠近台灣的時候，至少也有500至600公里，直接影響並不大；因此，發布海上颱風警報的機會相當相當的低。預測自明天起，東半部、東北部及東南部沿海近岸的風浪就會逐日增大，海上活動要特別小心注意。

▲準艾維尼路徑預測圖。（圖／翻攝台灣颱風論壇｜天氣特急）

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」則表示，對準艾維尼颱風的路徑系集預報明顯收斂，預計登陸菲律賓後，急轉東北，對台灣沒有影響。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，準艾維尼颱風預期環流不大，所以雖然很貼菲律賓，但對梅雨季破壞不大，反而這樣的走向，有機會把西南季風終於拖進南海，讓梅雨鋒面結構比較完善。梅雨鋒面目前還在台灣附近，但今就會緩慢北移，下次再回到台灣上空，預計是下星期中。