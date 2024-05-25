第1號颱風「艾維尼」今午後生成！　東北大迴轉路徑曝光

▲今(25)日「滯留鋒」減弱，各地偶有局部短暫陣雨的機率。（圖／記者黃克翔攝）

記者葉國吏／綜合報導

今(25)日「滯留鋒」減弱，各地偶有局部短暫陣雨的機率；明(26)日「滯留鋒」減弱北移，各地偏熱；下週一水氣增多局部短暫陣雨或雷雨，下週二(28日)各地晴暖，下午另一鋒面南下，轉有陣雨或雷雨天氣。第一號颱風「艾維尼」將於今(25)日14時形成，模擬路徑先朝西北逐漸接近呂宋島，再向東北大迴轉遠離，不侵台。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象.老大洩天機」指出，今(25)日「滯留鋒」減弱，各地偶有局部短暫陣雨的機率；因大氣不穩定，午後易有強對流、伴隨雷雨發展，應注意較大雨勢。今日各地區氣溫：北部22至30度，中部23至34度，南部23至35度，東部22至33度。

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▲最新(25日2時)中央氣象署「路徑潛勢預測圖」(左圖)顯示，今年首颱「艾維尼」將於今(25)日14時形成。其未來行徑與最新(24日20時)歐洲(ECMWF)系集模式模擬(右圖)類似，先朝西北逐漸接近呂宋島，再向東北大迴轉遠離。（圖／三立準氣象.老大洩天機）

明(26)日「滯留鋒」減弱北移，各地偏熱、略好轉；仍有局部短暫陣雨或雷雨的機率。下週一(27日)水氣增多、仍偏熱，有局部短暫陣雨或雷雨，午後範圍擴大，應防較大雨勢。

下週二(28日)各地晴暖，下午另一鋒面南下，轉有陣雨或雷雨天氣，注意「中小尺度對流系統」發展，伴隨「小範圍劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間大雨⋯等)的機率。下週三至週五(29至31日)鋒面南移、滯留在巴士海峽；下週三由北而南轉晴，南部仍有局部短暫陣雨，下週四、五各地多雲時晴，大氣不穩定，午後有局部陣雨或雷雨的機率。

今年第一號颱風「艾維尼」將於今(25)日14時形成〔與日本(JMA)相同，但美軍(JTWC)則落後24小時〕，各國預測行徑與最新(24日20時)歐洲(ECMWF)系集模式模擬(右圖)類似，先朝西北逐漸接近呂宋島，再向東北大迴轉遠離，不侵台。