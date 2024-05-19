國中會考5科要拿A++　補教：每科最多錯2至3題

▲一連兩天舉行的國中會考今落幕。（圖／記者許敏溶攝）

記者楊惠琪／台北報導

一連兩天的國中教育會考今落幕，補教老師楊過指出，今年各考科試題均遵循108課綱素養導向，基本觀念至上，利用圖表結合生活考題，出現不少陷阱考題，也定調未來命題趨勢，「死讀書一定吃虧」。考生若想拿到A++，預估國文、自然、數學容錯題數均為2題，社會科3題、英文科錯1題較保險。

台北市補教協會下午舉行國中會考解題記者會。自然補教老師楊過指出，今年自然科考題由簡而難，有助考生剛拿到試卷時安定心情，對中等程度以上考生應該不難，但對於前段競爭激烈考生來說仍是競爭激烈，因為差1分就差了1所學校。他預估自然科要拿A++只能錯2題、A+錯3至4題，A則在6題以內。

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英文補教老師林熹表示，今年英語試題整體難度比去年簡單，相較於去年出現「文法大魔王」考題，今年文法反璞歸真，都是國一、二年級的基礎文法，陷阱題也不多，預料高分群考生競爭會更激烈。她預估，今年英語科想拿A++只能錯1到2題、A+為3-4題，A可錯5題。

社會補教老師范郁彤表示，今年社會科圖表題型多，幾乎佔了一半考題，考題取材著重現代性，「略古詳今」應該是未來趨勢，以台灣地理、歷史為主，整體考題比去年稍難，部分考題還有小心機，考生必須具備知識性、閱讀力與判讀能力，才能精準答題。她預估今年社會科要拿A++，只能錯3題，A+可錯5題、A則可錯7題。

國文補教老師陳蒂指出，今年國文科著重不同的語意理解與表達方式，像是秋刀魚漲價文宣變成「調薪」，而今年寫作測驗也維持去年採開放式題型，均考驗學生臨場答題能力。她預估今年國文要拿A++可錯2題、A+為4題，A可錯6題。

數學補教老師葉子豪也說，今年數學科著重理解、分析與基礎運算，只會「刷題目」考生難拿高分，提醒考生除單純計算外，還要能夠分析與判讀題目，尤其高分群考生應在手寫題部分多著墨，寫得夠詳細才能拿到滿分。他預估數學要拿A++，只能錯2題、A+為3至4題，A可錯5至6題。





▲台北市補教協會預估各科容錯題數。（記者楊惠琪／製表）