補教老師認同「社運妹最好上」炎上　網轟：有夠丟臉

▲補教老師認同網友說「社運妹最好上」的說法。（圖／翻攝臉書）



【21:18更新】

該名補教師所屬的補習班「旅思文教」發出道歉聲明，並解除於該名老師的合作關係。

記者鄒鎮宇／綜合報導

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立法院24日續審國會改革法案。民間團體持續號召群眾聚集在立法院周遭聚集，鄰近的青島東路、中山南路以及濟南路擠滿人潮。然而，一名補教老師在IG發出限時動態，認為網友說「社運妹最好上了」是真的，「各位好友們，明天再一起去青島東路集合」，而這段言論瞬間引起網友怒火。

該名補教老師截圖網友發文，在IG發出限時動態。該則貼文指出，「社運妹最好上了，只要講話穿插一點脈絡、架構、民主之類的，陪她去聽幾次獨立樂團的音樂祭，看一些呱吉、苗博雅的影片，好像自己很有料，她們就會覺得你是個有思想的人，很簡單就弄上床了，X完X甩一甩，拍拍屁股走人就好」等言論。

▲補教老師轉發網友說法。（圖／翻攝臉書）



對此，該名補教老師截圖後轉發說，「這是真的，這就是為什麼我愛去學運，各位好友們，明天再一起去青島東路集合」。

該則限時動態被截圖後PO出，網友紛紛留言，「有夠丟臉」、「竟然是學弟，真丟臉」、「一生一次的爆紅，網路紀錄會跟他一輩子」、「備份給各個補習班吧」、「然而這樣的人居然手持教鞭…這才是令人害怕的，感覺就是社會新聞預備軍」、「到時候不要說是被盜帳號喔」。

▼網友查出該名老師的學經歷。（圖／翻攝臉書）

