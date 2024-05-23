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陳皇宇重視環保、機車競速與預防犯罪　議會質詢要求南市府關心

▲台南市議員陳皇宇在議會質詢，關心環保、機車競速與預防犯罪問題，期望市府改善。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市議員陳皇宇在議會質詢，關心環保、機車競速與預防犯罪問題，期望市府改善。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市議員陳皇宇在議會質詢指出，關廟、龍崎最近常見保育類野生動物，角鴞及穿山甲紛見蹤影，關廟五甲國小校園內掉落的角鴞幼鳥，老師同學們再一起野放回原處，也教育孩子們，對於生命的尊重及保護。

▲台南市議員陳皇宇在議會質詢，關心環保、機車競速與預防犯罪問題，期望市府改善。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南市議員陳皇宇在議會質詢，關心環保、機車競速與預防犯罪問題，期望市府改善。（圖／記者林東良翻攝，下同）

另龍崎區山上，晚上出來覓食的「穿山甲」走在路上可愛的模樣，讓人不想多看好幾眼，惟卻因野貓野狗或其他天敵追咬以至死亡令人遺憾。

▲台南市議員陳皇宇在議會質詢，關心環保、機車競速與預防犯罪問題，期望市府改善。（圖／記者林東良翻攝，下同）

陳皇宇希望農業局與教育局一起重視生態教育，設置生態教育中心及野生動物急難救助站，未來可選址「龍船國小」讓孩子加深野生動物的保護，也能急難救助野生動物，配合教學與救助，動物平安，孩子們教學相長。

▲台南市議員陳皇宇在議會質詢，關心環保、機車競速與預防犯罪問題，期望市府改善。（圖／記者林東良翻攝，下同）

陳皇宇說，台南182線龍崎段，先前常有機車族聚集競速，連續2年釀5死悲劇，隨著台南市政府下令改善後，龍崎山道猴子消失了！但真的消失了？還是轉移機車族們聚集競速的地方？在關廟區龜洞里南雄南路與台19線近期常有機車族超速呼蕭而過，也常在此發生車禍，在關廟往高雄月世界方向，經過台南與高雄的交界「西龜橋」。轉移的山道猴子，似乎也轉移到「田寮月世界」，假日更是眾多車友聚集競速的去處，也造成關廟龜洞里及高雄田寮的車禍頻繁。陳皇宇要求對於龜洞官崙街往「西龜橋」此段路，必須盡早拓寬道路，也要改善西龜橋此橋的狹窄，才不會造成頻繁的車禍。

▲台南市議員陳皇宇在議會質詢，關心環保、機車競速與預防犯罪問題，期望市府改善。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲市長也允諾先期規劃拓寬道路，也請王定宇委員中央爭取第六河川分署二仁溪治理計畫－松仔腳溪的規劃，讓中央與地方能攜手合作完成整段的改善。

陳皇宇對於警察人員執勤的辛勞也十分肯定，除日常可見巡邏、臨檢、守望、值班、備勤等等，同時也得處理犯罪偵防、交通執法、群眾抗爭活動處理…，目前也為了「預防詐騙」及「宣導不酒駕」等政策，假日往往需要出來「跑攤」，更要時時確認「路口監視器」畫面是否正常，還有「AI科技執法」畫面確認，第一線的員警也衍生出許多職業病，例如:頭痛、胃食道逆流、失眠、眼睛痛…等職業傷害。

▲台南市議員陳皇宇在議會質詢，關心環保、機車競速與預防犯罪問題，期望市府改善。（圖／記者林東良翻攝，下同）

陳皇宇希望市警局體恤第一線警察人員辛勞，可由改善每日值班人員進入監視系統確認是否正常運作，改由廠商遠端監控是否畫面跳掉及當機處理，可省下各所警力來做確認，讓警察人員眼睛不累，警政效率加倍。

▲台南市議員陳皇宇在議會質詢，關心環保、機車競速與預防犯罪問題，期望市府改善。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲市長及廖宗山局長對此建議都表示認同，會再請廠商規畫經費及是否無個資疑慮，來減輕警察人員的壓力。

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關鍵字：

陳皇宇環保機車競速預防

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