有志務農不可錯過！花蓮執行署法拍674坪香蕉園　底價362萬

▲▼位於台東縣成功鎮玉港段土地，面積達674餘坪，屬風景區農牧用地，土地上種有上百棵香蕉樹。（圖／花蓮執行分署提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

法務部行政執行署花蓮分署3月「123全國聯合拍賣會」將於3月5日登場，本次聯合拍賣會推出多筆優質且具潛力的不動產，其中位於台東縣成功鎮玉港段土地，面積達674餘坪，屬風景區農牧用地，土地上種有上百棵香蕉樹，包含在本次拍賣範圍，本次為第1次拍賣，底價新台幣362萬元，是有志務農民眾不可錯過的物件。

為建構法拍市場之公開透明環境，提升為民服務品質，花蓮分署自今年起創全國法拍機關首例推出「無人機空拍法拍不動產實景影片」，率先將無人機運用在法拍業務領域。藉由執行人員外出查封不動產時，操作無人機從空中視角將法拍物件之外觀與周邊環境進行拍攝，再後製剪輯成影片，相較於傳統僅能透過平面視角觀看照片，立體化的影像更能生動完整呈現不動產的全貌、邊界、範圍、鄰近地形地貌及周邊環境，使民眾在接收完整拍賣資訊的情況下，作為評估是否應買及出價金額之參考，更加保障應買人之權益。

以本次拍賣會臺東縣成功鎮玉港段土地為例，因土地面積遼闊，其上雜草林木叢生，種有為數上百棵香蕉樹，執行人員難以進入土地內部，僅能從馬路外部加以拍照，不僅無法透過照片觀看土地全貌，亦無法掌握不動產邊界及周邊環境。縱使民眾跑到現場，亦會面臨相同處境。然而利用遙控無人機機動、靈活的特性，即可克服上述地理環境的限制。

花蓮分署將持續落實「科技化的法務部」政策，精進無人機拍攝與剪輯技巧，供民眾隨時隨地上網點選瀏覽。其他更多動產與不動產法拍物件及資訊，請參考拍賣網站所公告之拍賣訊息。歡迎民眾於聯合拍賣會當日，作伙到場體驗法拍。

為完整呈現該不動產樣貌，花蓮分署同步推出空拍實景影片，歡迎有興趣的民眾點擊下方連結觀賞（https://reurl.cc/K4Lmke）！

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