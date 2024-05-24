　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

快訊／全球柴犬迷因始祖「Doge」過世！　去年剛過18歲生日

▲▼ 全球知名的柴犬梗圖始祖「Kabosu」（かぼす）」去世。（圖／翻攝自IG）

▲全球知名的柴犬梗圖始祖「Kabosu」（かぼす）去世。（圖／翻攝自IG）

記者張寧倢／綜合報導

這張柴犬梗圖你一定看過！本名「Kabosu」（かぼす）的日本迷因柴犬始祖2013年靠著一張鄙視眼神的柴犬梗圖「Doge」紅遍全球，去年才剛過完18歲生日，如今飼主在IG限時動態證實「Kabosu」已經在今天（24日）離世。

除了風靡全球的網路迷因外，2013年12月美國2名軟體工程師以Doge梗圖發行了加密貨幣「狗狗幣」（Dogecoin），影響範圍擴及全球財經，2019年受到億萬富豪馬斯克青睞後，價值更一夕躍升，成為市值十大加密貨幣之一。然而，「Kabosu」過世的消息一出，根據加密貨幣資訊網站CoinMarketCap的即時數據，狗狗幣價格開始出現下跌趨勢，截至台灣時間下午3時單日跌幅為6%。

0

▲狗狗幣截至24日下午3時下跌幅度為6%。（圖／翻攝自CoinMarketCap網站）

事實上，「Kabosu」過去就曾傳出健康問題。2022年，飼主曾在IG發文透露，「Kabosu的狀況非常危險，請世界各地的朋友們給我們力量」，而從飼主發布的照片也可見「Kabosu」當時已有明顯白內障，虛弱躺在主人旁邊，讓不少網友驚覺，原來在梗圖界十分有名的牠年紀已經不小了。

▼「Kabosu」晚年患有白內障。（圖／翻攝自IG）

►►►全球最紅柴犬「Doge」要18歲了！IG突停更60天　飼主曝心寒原因

ET快訊
ETtoday入圍「銀響力新聞獎」2大獎！偏鄉醫療、高齡政策
快訊／雨區擴大！8縣市豪大雨特報　最新警戒區出爐
快訊／賀軍翔被控性侵！　到警局作筆錄
快訊／破2萬人！中山南路也管制　現場號召：下班下課繼續來
陳沂確定加入SWAG　本人笑喊：缺錢下海
萬人集結「打爆藍白委電話」　藍白總召忙線中、吳宗憲是空號
羅文嘉將接海基會副董事長兼秘書長
快訊／不是性騷！賀軍翔被酒店妹告「妨害性自主」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

19歲女服務員誘人夫上床　妻抓包爆氣留負評！餐廳賠蘋果酥和解

Doge迷因柴犬離世　飼主曝「前一晚還好好的」：我是最幸福的主人

東京住家火警釀4死！母子遺體多處詭異刀傷　疑生父刺殺後縱火

力挺以色列　美眾院議長將納坦雅胡赴國會演講

求神抽中同一組號碼！夫婦下注中2636萬大獎　1通電話卻害獎金泡湯

快訊／全球柴犬迷因始祖「Doge」過世！　去年剛過18歲生日

非裔留學生「裸體騎腳踏車」遭逮捕　隔天離奇陳屍大學宿舍

美國防部：3士兵執行加薩人道援助任務受傷　1人傷重送院

美英澳日等8國聯合發聲挺台　呼籲允許台灣參加WHA

深夜大規模山崩！巴紐偏遠村莊遭吞噬　「逾百人死亡」遺體難挖出

【空氣瀏海】空氣很多 瀏海不多XD

聲樂老師講評蕭敬騰　皺眉噘嘴→他非常棒

台中消防5猛男挑戰16蹲　穿25kg裝備展驚人腿力！

大谷翔平被告知換代打　滿頭問號當場呆愣原地

政大時裝週超狂！男學生創意扮鴕鳥走秀

聲樂老師評1998年周杰倫　聽唱腔：難預見會變大明星

正面擋刀！中捷英勇黑衣男現身　還原現場：妻在旁邊我不能放手

中捷3刀男進看守所一夜難眠　怨身體檢查「怎麼會是這樣」

拿寶可夢比喻讀書進化　講師幽默引導學生思考

小哈利畢業後飛上海「親妹接機抱緊緊」　遭伊能靜吐槽：平常只去看哈林演唱會XD

19歲女服務員誘人夫上床　妻抓包爆氣留負評！餐廳賠蘋果酥和解

Doge迷因柴犬離世　飼主曝「前一晚還好好的」：我是最幸福的主人

東京住家火警釀4死！母子遺體多處詭異刀傷　疑生父刺殺後縱火

力挺以色列　美眾院議長將納坦雅胡赴國會演講

求神抽中同一組號碼！夫婦下注中2636萬大獎　1通電話卻害獎金泡湯

快訊／全球柴犬迷因始祖「Doge」過世！　去年剛過18歲生日

非裔留學生「裸體騎腳踏車」遭逮捕　隔天離奇陳屍大學宿舍

美國防部：3士兵執行加薩人道援助任務受傷　1人傷重送院

美英澳日等8國聯合發聲挺台　呼籲允許台灣參加WHA

深夜大規模山崩！巴紐偏遠村莊遭吞噬　「逾百人死亡」遺體難挖出

全球運價再飆！SCFI連7周勁揚、破2700點登21個月新高

美要求解放軍克制遭駁斥　陸外交部：不要為台獨提供保護傘

快訊／才剛宣布賣IP《軒轅劍》之父蔡明宏辭職！大宇同步拋重磅

柯一正現身立院場外！憶黃國昌當年只睡2小時　嘆：罵不了一隻狗

獨／控女警下海暗藏驚人計畫！影武者水超深：高招搞臭箭射多人

撿骨師收錢落跑！棄置「3袋白骨」留破碎紙條：林家祖先　警尋人中

呼口號太累？綠委喊「沒有黑箱」　藍委一旁拍手叫好

台南托嬰中心傳虐嬰！議員爆料保母餵奶重拍　搖椅壓身屁屁潰爛

嘉藥攜手企業共研　AI科技提升企業轉型

19歲女服務員誘人夫上床　妻抓包爆氣留負評！餐廳賠蘋果酥和解

陸正妹南下追童年麵包車　被老闆大方請客感動想哭

國際熱門新聞

波音血染道瓊收黑605點　輝達1037美元創新高

「山崎麵包」副社長疑輕生　接班問題浮現

澳洲媽涉運毒來台　前夫發聲「以為海外投資」

快訊／全球柴犬迷因始祖「Doge」過世

前女友拍A片！美國男怒炸開車撞「男優」

想要PS5老婆卻買Switch　男暴怒被殺死

新航恐怖亂流　男心臟病發亡「愛妻就坐旁邊」

中國對台軍演　歐盟聲明反對

黃仁勳看好AI生成影片　帶動晶片需求

孩子撿貝殼「狂撈72顆蛤蜊」媽被重罰283萬

日本國民美食危機！壽司店倒閉數「翻倍」

中共軍演　台人更關心星野源偷吃八卦

日本宣導孩子求救絕招：屁屁按喇叭

新航亂流增至108傷　近30人傷及頭顱和脊椎

更多熱門

相關新聞

Doge迷因柴犬離世　飼主曝「前一晚還好好的」

Doge迷因柴犬離世　飼主曝「前一晚還好好的」

虛擬迷因貨幣「狗狗幣」（Dogecoin）的本尊、日本迷因柴犬始祖「Kabosu」（かぼす）於24日上午離世。飼主佐藤敦子在部落格發文提到，其實前一晚Kabosu吃飯喝水一切都很正常，今早睡著後就沒再醒來，「我想Kabosu是世界上最幸福的狗狗，而我是世界上最幸福的主人」。

桃園前客家局長林昭賢父親病逝　低調辦理後事

桃園前客家局長林昭賢父親病逝　低調辦理後事

伊朗總統驟逝！有人哀悼「有人偷偷慶祝」

伊朗總統驟逝！有人哀悼「有人偷偷慶祝」

ELLE小編勸楊丞琳「不要太用力」　網看呆

ELLE小編勸楊丞琳「不要太用力」　網看呆

柴聽「洗澡」秒變臉　躲椅下狂吠

柴聽「洗澡」秒變臉　躲椅下狂吠

關鍵字：

柴犬迷因Kabosu狗狗幣哀悼Doge梗圖哏圖

讀者迴響

熱門新聞

快訊／賀軍翔住處遭搜索！北檢證實查扣手機

墾丁恐怖畢旅！5國中生「集體中邪」昏迷送醫

轉發台灣將回歸祖國　網讚1男星聰明

墾丁畢旅爆「國中生集體中邪」！警消還原現場

快訊／起義來歸？韓國瑜宣布59票贊成綠記名表決　藍委錯愕：怎麼可能

硬擠舒淇…森星疑「慘遭主辦除名」

快訊／賀軍翔經紀人不知情：他正在拍戲

快訊／遭搜索原因曝！賀軍翔被酒店妹告妨害性自主

墾丁畢旅傳「集體中邪」！學校回應了

北捷博愛座阿伯「座位上舉牌」　內容全讚爆

獨／女警被指下海崩潰爆瘦　痛哭：要怎麼做人

陳沂加入SWAG「透紗內衣撩裙」

14歲國中生破處約砲大姐姐！3天後「流黃綠色濃汁」

前立委通緝犯病逝中國　「化成灰」仍無法返台

「艾維尼」颱風今晚生成　大迴轉路徑曝光

更多

最夯影音

更多

【空氣瀏海】空氣很多 瀏海不多XD

聲樂老師講評蕭敬騰　皺眉噘嘴→他非常棒

台中消防5猛男挑戰16蹲　穿25kg裝備展驚人腿力！

大谷翔平被告知換代打　滿頭問號當場呆愣原地

政大時裝週超狂！男學生創意扮鴕鳥走秀

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面