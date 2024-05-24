快訊／王世堅順口溜罵黃國昌寄生獸　韓國瑜努力憋笑、藍委笑開懷

▲民進黨立委王世堅發言，大罵黃國昌寄生獸。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

立法院今（24日）續審國會改革相關條文，晚上就聽證權部分繼續審查，民進黨立委王世堅提案說明時痛批，民眾黨團總召黃國昌是寄生獸，一知半解的抄襲民進黨、一陣胡說八道，國民黨卻奉為圭臬，君子報仇三年不晚，黃國昌跟國民黨是「小人報仇、一天到晚！」柯文哲不敢做的藍白合，黃國昌做了，還變成白藍合，「白爛！」王世堅妙語連珠，連站在主席台的藍委張嘉郡都笑開懷，一旁的立法院長韓國瑜也忍俊不禁。

對於場外抗議民眾，王世堅提案說明時表示，外面將近10萬位民眾冒著滂沱大雨、拖著疲憊身心，再度來到立法院現場，關心國家，國民黨跟民眾黨都說民眾不了解法案、可以請律師，但在最新的第59條第4款，要聘律師也要主席同意，「這是多荒唐的事！」

王世堅痛批，更扯的是，前天國際記者會，國民黨竟然說定義不明確沒關係，法案通過後再做說明，「天啊！這是先射箭後畫靶、先上車再補票，立法可以這麼草率、如此忽視人民權利嗎？」

王世堅直言，這一切始作俑者就是偽君子黃國昌，一知半解的抄襲民進黨、一陣胡說八道後，國民黨如獲至寶、奉為圭臬，通常，君子報仇三年不晚，黃國昌跟國民黨是「小人報仇、一天到晚！」一拍即合、一起做亂。

王世堅也喊話，柯文哲在哪裡！應該站出來，柯是民眾黨主席、是黃國昌這隻寄生獸的宿主，柯文哲要講清楚，黃國昌這麼恣意妄為、胡搞瞎搞，柯文哲認不認帳、負不負責？柯文哲不敢做的藍白合，黃國昌做了，還變成白藍合，「白爛！」

▼王世堅發言大罵黃國昌寄生獸，立法院長韓國瑜憋笑。（圖／記者林敬旻攝）





