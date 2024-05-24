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北市31機關「釋出近200個職缺」　月薪最高72K！甄試日期曝光

（重傳Logo）▲▼金融,投資,鈔票,1000元,消費,台幣,年終,年終獎金,獎金,新台幣,錢,財富。（示意圖／ETtoday資料照）

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

台北市政府今年「第6次就業甄選活動」於今（24）日上午10時開始受理網路報名，一直到5月30日下午5時截止，總共釋出190個職缺，月薪最高達72K，預計於6月22、23日舉辦甄試。

台北市政府勞動局局長高寶華表示，本次就業甄選共有31個機關參加，提供190個職缺。其中，薪資40K以上的職缺多達90個，包括聘用社工督導、社工員、心理師、管理師、關懷訪視員等多樣化職缺項目；而北市政府衛生局、社會局及相關所屬機關為強化社會安全網與相關社會福利措施，提供多達81個職缺。

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高寶華也指出，台北市家庭暴力暨性侵害防治中心聘用社工督導（專線組）職缺，起薪高達51K，隨著每年考核晉升，更有機會可達到72K的高薪，工作內容為督導處理家庭暴力及性侵害事件之個案緊急保護，直接服務工作及其督導工作等業務，「另外台北市政府衛生局聘用保護性社工督導職缺，起薪亦為51K，隨著每年考核晉升，更有機會可達到72K的高薪，工作內容為督導社區多重議題個案的整合性評估、處遇及資源連結等一線服務、督導並參與高危機會議與社區處遇聯繫協調等業務。」

▲面試,工作。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

高局長說明，北市都市更新處、工務局及相關所屬機關亦提供75個職缺，薪資介於31K至50K間，其中北市都市更新處聘用副工程司，起薪高達50K，工作內容為辦理「公辦都更7599專案計畫」相關等業務。

另外，北市就服處指出，每月辦理得市府約聘僱人員就業甄選，亦含本市所屬各幼兒園廚工職缺，本次開出大安區龍安國民小學、內湖區潭美國民小學、士林區士林國民小學、北投區文林國民小學、南港區修德國民小學、萬華區老松國民小學、文山幼兒園等，計7個幼兒園共7個職缺，月薪最高達38K。

值得注意的是，報考人要在期限內至系統填妥並上傳資料，檔案資料須為JPG檔，報名完成後可直接下載圖檔並至會員中心查詢是否報名成功，就服處也會傳送簡訊到應考人手機；若有缺件，可於報名期間內修改，報名截止後，即無法再上傳補件，請應考人避免集中在報名截止日登入，以免網路流量壅塞，影響報名權益。

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