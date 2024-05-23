中共環台軍演！蔣萬安喊話「務必克制」　籲民進黨別意識形態掛帥

記者袁茵／台北報導

中共解放軍23日宣布，東部戰區宣布組織戰區陸、海、空軍、火箭軍等兵力，23日7時45分起至24日在台灣及金馬周邊開展「聯合利劍」演習，宣稱是對台獨分裂勢力謀「獨」行徑的懲戒。對此，台北市長蔣萬安喊話，站在人民立場，不接受生活周遭有任何軍演，在此嚴正呼籲對岸務必克制。

▲蔣萬安行政院會後受訪。（圖／記者黃國霖攝）

針對中共宣布於台海周邊進行軍演，會不會影響到今年雙城論壇？蔣萬安23日於行政院會結束後受訪時表示，站在人民立場，絕對不接受在生活周遭有任何軍演，「所以我在這裡也嚴正呼籲對岸務必克制。」

蔣萬安提及，維持區域和平、穩定繁榮是人民深切的期待，也要在此呼籲民進黨中央政府，應該要持續維持區域和平穩定，以此為念，且不要意識形態掛帥，遵守中華民國《憲法》跟《兩岸人民關係條例》，以此處理兩岸關係。

台北市政府發言人殷瑋也補充，蔣萬安上任以來已多次表達，兩岸情勢越緊張，就越需要溝通交流，雙城論壇是目前兩岸唯一的官方對話管道，負有重要的溝通交流功能。今年輪到台北市主辦雙城論壇，市府的立場和態度依然是秉持對等、尊嚴、善意、互惠的原則，依循往例，一切依法依規定報請中央核准進行。