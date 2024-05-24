陸委會喊話對岸恢復陸生來台　盼重啟兩岸招生窗口合作機制

▲陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

陸委會24日發出新聞稿，呼籲陸方早日恢復陸生來台就學，並希望過去受疫情影響的兩岸招生窗口合作機制，能儘速就恢復陸生來台就學作業進行溝通協調。

陸委會表示，陸生納入全民健保政策在去年賴副總統的大力支持下，於今年2月1日起如期如質實施，強化在台陸生的健康照護，展現政府對陸生的關懷與照顧，「增進兩岸青年學生一起切磋學習、深入瞭解與互動，是政府持續推動的政策目標。」

陸委會指出，他們持續呼籲陸方早日恢復陸生來台就學，希望過去受疫情影響的兩岸招生窗口合作機制，能儘速就恢復陸生來台就學作業進行溝通協調，「大陸委員會將積極配合教育部整體招生規劃及作業期程，協助陸生儘早來台就學。」

陸委會提到，政府自100年開放陸生來台就學，持續檢討放寬各項友善便利措施達10餘項，包括：擴大採認中國大陸學歷至346所學校、增加招收陸生總量（由全國招生總名額1％放寬至2％）及放寬陸生報考技術士技能檢定考試等，陸生亦可申請地方政府、學校提供的獎助學金，也可以擔任與學習相關的研究助理與從事實習活動，另政府也放寬陸生報考駕照資格，以及陸生親屬來台探親範圍由直系親屬放寬到旁系親屬等。

陸委會強調，將會同教育部及相關機關，持續提升陸生在台就學與生活友善環境。