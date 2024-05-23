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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

喊話恢復陸客、陸生　陸委會：希望北京儘快與我們溝通！

▲▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者蔡紹堅／台北報導

總統賴清德在520就職演說提到希望對岸恢復觀光團及學位生來台。對此，陸委會23日進一步強調，疫情已經結束，希望北京能在陸生及觀光團來台兩部分，儘快與我方進行溝通。

陸委會發言人梁文傑23日在例行記者會上提到，當初陸生的部分是2020年4月9日，也就是疫情之後陸方宣布暫停，觀光團的部分是2020年1月24日，也是疫情之後陸方宣布暫停，「與其說，兩岸學生或觀光團不能交流是因為民進黨政府，不如說是因為疫情。」

梁文傑指出，兩個部分暫停的起因都是疫情，現在疫情結束了，我方的政策是非常清楚的，希望大陸學生能夠繼續來台灣，也希望北京方面能夠讓大陸的旅客、觀光團能夠來台灣，「這些方面我們都有在努力，譬如說陸生的部分，我們已透過教育部的招生機制向對方表達，是不是能夠再開啟陸生來台。」

▼前總統蔡英文、總統賴清德。（圖／記者李毓康攝）

▲▼520總統就職典禮,前總統蔡英文由總統賴清德陪同,登上府前廣場典禮舞台向民眾揮手致意。（圖／記者李毓康攝）

梁文傑說，觀光團的部分，最近大陸提出了一些主張跟要求還有前提，雖然這些要求跟前提不符合我方的期待，譬如說設定只能夠由福建省的人來台灣觀光，這個不符合我方的期待，也和疫情之前的狀況不一樣，但是我方仍然會把這些這些要求列入考慮，而且會積極面對相關問題。

梁文傑強調，陸生跟觀光的部分，陸委會長期以來一貫的立場都是支持開放，「大家也知道，我們在去年特別通過了，讓陸生能夠加入健保的政策，這個就是為了回應許多陸生朋友的心聲，我們也希望藉此表示我們台灣歡迎大陸學生來台就讀的立場。」

梁文傑還說，「我們希望說在陸生跟觀光團兩部分，北京方面能夠儘快和我們進行溝通。」

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