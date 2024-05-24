世界百大女DJ慘了！冒公司名義偽簽5專輯協議　老闆提告她下場曝

▲百大女DJ Cookie賴筱婷涉嫌冒用公司及董事長名義簽約遭起訴。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

曾被票選為世界百大女DJ的Cookie(賴筱婷)，因涉嫌在行銷娛樂公司工作時，冒用董事長名義，與其他音樂製作人簽訂5份製作專輯的協議書，公司發現後立即發聲明對外強調與Cookie已非員工，同時提告偽造文書，台北地檢署一度處分不起訴，經高檢署再議發回，台北地檢署重新調查後，依偽造文書等罪嫌起訴Cookie。

Cookie擅長電子樂風，在2017年被國際音樂網站票選為「世界百大女DJ」，是當時唯一打入世界百大女DJ的華人女性代表，曾製作出版過個人風格的混音專輯，後來進入光齊娛樂公司，擔任創意執行總監。

但光齊娛樂負責人連悅齊指控，Cookie疑似在2023年初，多次在辦公室內偷用公司大小章，與其他音樂人簽定「專輯歌曲製作協議書」，並在協議書上偽簽連女的名字。

▲光齊公關行銷娛樂公司負責人連悅齊曾受訪表示，不會與Cookie和解。（資料照／記者劉昌松攝）

Cookie挨告後堅決否認犯行，解釋簽約前以及簽約當下，都有用LINE與連悅齊聯繫，事經過授權才代表公司簽約。檢察官首度偵辦時，認為無事證證明Cookie偷拿公司印章，且協議書內容顯示，專輯著作權人是光齊娛樂，無損公司利益，以罪嫌不足等理由，處分不起訴。

連悅齊不滿調查結果提請再議，並態度強硬地表示不會和解，「如果可以這樣呼攏過去，社會上沒有公平正義」，案經檢察官第2度偵辦後，認為Cookie確實沒有獲得授權就偽簽連女署押，若協議成真，公司得依約支付他人66萬餘元的製作費，對公司利益足生損害，因此依法提起公訴。