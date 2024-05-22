北榮爆冒領防疫獎金醜聞！　扁嫂醫師搞黑箱...他喊冤全推給下屬

▲台北榮總神經修護權威醫師鄭宏志（右）遭檢舉與張姓女組員冒領衛生福利部COVID-19治療獎勵金。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

2022年新冠肺炎疫情嚴峻，衛福部要求收治個案的醫療院所，提報治療獎勵金，台北榮總遭踢爆，獎金發放過程黑箱作業，醫院啟動內部調查後發現，竟是神經醫學中心副主任鄭宏志指示張姓女組員冒名領取。士林地檢署偵結，依偽造文書罪嫌起訴2人。而鄭醫涉收受醫療器材廠商回扣部分，仍由檢方積極偵辦中。

2021年衛福部為感謝台北榮總在新冠肺炎期間配合執行國家重大防疫貢獻，撥發2021年5月至2022年7月COVID-19治療獎勵金，作為該院醫療同仁防疫獎金。

然而，時任前神經醫學中心副主任的鄭宏志，負責協調、聯繫該中心行政事項，但他在2022年12月28日未實際召開分配獎勵金會議，卻指示張姓女組員偽造會議紀錄，並冒名該中心住院吳姓總醫師名義，持其職名章，在「衛生福利部COVID-19『治療獎勵金(2021/5~2022/7)』獎勵清冊」上盜蓋吳醫押署。

2023年1月6日，鄭提交該會議紀錄及獎勵清冊交給不知情醫務企管部承辦人員行使，以此損害吳醫及行政文件正確性，直到神經醫學中心同仁反應分配不公，未領到獎勵金，經政風室訪談後，揪出鄭將國家級防疫獎金拿來私相授受。

▲榮總防疫獎金亂發，被發現竟是神經醫學中心副主任鄭宏志作梗。（資料圖／記者賴志昶攝）

偵查時，鄭醫否認犯行辯稱，依正常公文程序，獎勵清冊應經他確認，然因當時他生病手術，張姓女組員未將獎勵清冊交給他確認，他認為張女是職務代理人處理後續流程，自己也沒見過會議紀錄及獎勵清冊，並沒有授權給張女蓋章。

張女坦承沒召開會議，其紀錄是偽造，但也否認盜蓋吳醫職名章，她稱2023年1月6日請吳在獎勵清冊上核章，吳對她說「印章在桌上，自己去蓋」故自己拿章蓋，但吳醫作證打臉「根本沒授權張女蓋章」。

檢方根據北榮調查報告、治療獎金分配方式紀錄、政風訪談等，依行使業務登載不實文書、盜用印章等罪起訴2人。

64歲鄭宏志昔替第一夫人吳淑珍看診，又控嫩模妻詐財，屢屢躍上媒體版面，今年4月也因涉收受醫療器材廠商回扣遭搜索，法院裁定300萬元交保，全案仍由檢方積極偵辦中。