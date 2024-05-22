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高虹安涉貪案7／24宣判　檢方稱起訴爭國會助理權益被冷回：想太多

▲▼新竹市長高虹安立委任內貪污案共同被告王郁文。（圖／記者黃哲民攝）

▲ 新竹市長高虹安立委任內貪污案共同被告王郁文。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

台北地院審理新竹市長高虹安於立委任內所涉貪污案，今（22日）晚8點多辯論終結，訂於今年（2024年）7月24日宣判，高虹安庭訊表示若貪污有罪將被停職，籲請合議庭審酌45萬新竹市民期待、做出正確判斷，同案被告王郁文開完庭受訪，自嘲助理同事們一起用加班費買咖啡機就被起訴，她不知該怎麼說，只希望法官能公正判決。

合議庭今天上午9點40分起開庭，扣除午休約1.5小時、期間幾次短暫休庭各10分鐘，快馬加鞭完成本件矚目案件辯論程序。檢方論告時強調相信被起訴的助理都有辛苦加班，但因向立法院簽名申報加班費與實領金額有差額、被挪為辦公室零用金，違反立法院要求助理費專款專用的規定，仍屬詐領。

檢方主張不是「捐」就能免責，何況助理是被動配合，就算不情願，也不敢討價還價、毫無決定權，所以檢方不得不起訴助理，一方面希望「刷新國會吏治」，讓本案成為司法對國會助理加班費運用方式表達見解的首例，也希望「翻轉國會助理處境」，替助理表達不敢講不敢說的困難，讓助理未來看到判決「仍有一道曙光」。

▲▼新竹市長高虹安立委任內貪污案共同被告陳奐宇。（圖／記者黃哲民攝）

▲ 新竹市長高虹安立委任內貪污案共同被告陳奐宇。（圖／記者黃哲民攝）

檢方的「美意」似乎熱臉貼冷屁股，同案被起訴的助理陳奐宇始終認罪，但當庭不留情說檢方提問構思不夠清晰，邊問邊改、浪費時間，跟國會助理寫給立委的質詢稿相比「水準不太齊一」，他表示檢方不必試圖以本案為助理爭取什麼權益，「做好自己在法律上該做的事、對得起國人信賴，就好了」。

始終不認罪的王郁文，也表示檢方聲稱以起訴助理方式為助理爭取權益，卻讓助理背負貪污7年以上重罪壓力，她深感「不安和懼怕」，她是一介平民、從沒想過成為政治人物，卻被扯進巨大的政治漩渦，身心壓力大到無法平息。

高虹安庭訊自認本案「是有道德瑕疵，但是否可上升到貪污的7年重罪？」若合議庭判她偽造文書有罪，她覺得「對我都是很大教訓」，若被判貪污有罪，她的市長身分要被停職，而且無從司法救濟。

▲▼新竹市長高虹安因立委任內涉犯貪污案，22日到台北地院出庭。（圖／記者黃哲民攝）

▲新竹市長高虹安因立委任內涉犯貪污案，22日到台北地院出庭，籲請合議庭審酌45萬新竹市民期待，做出正確判斷。（圖／記者黃哲民攝）

高虹安說本案在新竹市長選前偵辦，媒體連續6周密集報導，新竹市民仍投票支持她當選市長，「所以現在不是我一個人的問題，而是整個新竹市45萬市民的期待」，請合議庭審酌、做出正確判斷。

檢方最後並沒對不認罪的高虹安與王郁文具體求刑，審判長諭知辯論終結，訂於今年7月24日周三上午11點宣判。

高虹安等4位被告開完庭在夜色中快閃沒受訪，王郁文停步表示，若檢察官要幫國會助理爭權益，應遊說立法委員立法才對，如果檢察官認為她是被害人，起訴她豈非說不過去，家人更不願看她去國會辦公室上班、了解台灣政治生態，卻變成要背負刑責，「我想只要是正常人，心情上都會過不去啦！」

王郁文苦笑說，有沒有想過加班費拿來買辦公室飲料，然後被起訴？助理同事們喝咖啡買咖啡機，大家集資，這樣就被起訴？「我真的覺得，我也不知道該怎麼講，我希望法官可以公正判決」。

高虹安本案被控2020年2月1日就任台灣民眾黨不分區立委後，與時任國會辦公室行政主任「兔姐」黃惠玟、辦公室主任陳奐宇、法務主任陳昱愷及綽號「公衛文」、「水母」的公關主任王郁文，共同浮報薪資或虛報加班時數，詐領立法院公費助理補助款46萬餘元，涉犯《貪污治罪條例》等罪嫌。

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