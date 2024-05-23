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女直播主嬌喊「老公」求打賞！阿伯暈船奔郵局　警力勸阻詐

▲桃園市陳姓男子昨天下午到郵局臨櫃欲匯款，但卻說不出匯款目的，大園警方到場詢問後勸阻。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲陳姓男子昨天下午到郵局臨櫃欲匯款，卻說不出匯款目的，大園警方到場詢問後勸阻。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市陳姓男子昨（22）日下午到大園區某郵局臨櫃欲匯款2000元，行員詢問匯款用意時卻支支吾吾說不清楚，行員立即通報警方到場。大園警方到場詢問，陳男聲稱，日前在直播網站認識一名女直播主，對方常喊「老公」要求贊助金錢幫忙衝業績，感覺墜入情網才同意匯款贊助，之前已匯出8000元；員警查出，陳男匯款帳號是個人帳號亦非公司帳號，且帳號名稱係男性名字，這是典型詐騙個案，陳男連連稱謝，感謝員警及時提醒沒讓自己越陷越深。

大園警方指出，三菓派出所昨天下午接獲轄內某郵局通報，63歲陳姓男子臨櫃欲匯款2千元，疑似被詐騙，員警到場後詢問陳男匯款用途及對象，卻支支吾吾說不清楚，員警查看陳男手機內訊息，對方稱其為「老公」，懷疑就是詐騙案。

▲陳姓男子出示自己手機對話內容，大園警方直指就是詐騙陷阱。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲陳姓男子出示自己手機對話內容，大園警方直指就是詐騙陷阱。（圖／記者沈繼昌翻攝）

陳男指稱，日前在直播網站上遇到一名女直播主，與對方交換通訊軟體聯絡方式後，對方用各種甜言蜜語他有戀愛感覺，女直播最近以「衝業績」為由，多次要求匯款贊助，頻頻以「老公」稱呼，讓他有暈船感覺，之前已匯款8000元。

員警檢視陳男與女直播主對話紀錄，對方所提供帳號並非公司帳戶而是個人的，戶名也不是女性名字，且若要衝業績，應該是在直播過程中，透過官方管道贊助或贈送虛擬禮物等方式，不應該是私下匯款，員警擔心陳男繼續受詐騙，立即勸阻避免上當受騙。陳男聽聞恍然大悟，驚覺自己受騙上當，也感謝員警及時提醒，沒讓他越陷越深。

▲大園警方及時勸阻陳男被詐騙，保住積蓄。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲大園警方及時勸阻陳男被詐騙，保住積蓄。（圖／記者沈繼昌翻攝）

大園警方呼籲，「假交友真詐騙」個案屢見不鮮，對方如提及金錢等相關訊息，幾乎都是詐騙陷阱，千萬不要受騙上當，如覺可疑可撥打「165」或「110」報案專線詢問，以確保自身荷包。

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