19歲女服務員誘人夫上床　妻抓包爆氣留負評！餐廳賠蘋果酥和解

▲一名女子抓包丈夫和服務員上床後，餐廳居然送免費的蘋果酥作為賠償。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

國外一名女子發現，她的丈夫居然和19歲的餐廳外送員有染，不料2名出軌的男女被她抓包後，餐廳居然送了她免費的蘋果酥來賠禮，引發廣泛關注和討論。

據《每日星報》報導，這位名叫麗莎（Lisa）的女子最近在網上留下一星負評，抱怨這家餐廳的食物糟糕透頂，而且負責外賣的女服務員還喜歡和年長的顧客亂搞，直言「如果你不希望能到丈夫和其他女人上床，就不要來這裡點餐。我發誓我不會再來這裡吃飯了」。

麗莎進一步描述，她的丈夫已經45歲了，但餐廳只有19歲的女外送員凱蒂（Katie）卻因為找不到年紀差不多大的男生上床，所以只能向已婚的年長男人下手，色誘他們跟自己上床，「這個女孩很不專業，每天只會打電話和男人調情，如果可以的話我會給她0顆星」。

相關評論在網上曝光後，瞬間吸引了不少網友的關注與評論。令人意外的是，餐館員工扎克（Zack）在評論中給出了回應，除了向麗莎道歉外，還邀請麗莎到他們店裡領取一份免費的蘋果酥作為和解禮物，「我希望這有助於彌補你的糟糕經歷」。

餐廳的回應將這篇評論的熱度推向了頂峰。許多網友調侃道，「一個不忠的丈夫換來一個蘋果酥，感覺很值得」、「我可以和凱蒂上床，然後再抱怨，這樣我就能得到一個蘋果酥，根本是雙贏政策」、「我可以用我的丈夫換一個蘋果酥嗎？」

有網友戲稱，餐廳這樣的道歉方式可能會引發更多不忠行為，因為大家都想要免費的蘋果酥，「這該不會是餐廳了解自己食物很難吃之後新推出的生存之道吧？」