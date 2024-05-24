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IKEA「手提袋佔位」被丟地上！她氣炸公審　兩派戰翻了

▲▼IKEA新莊店餐廳 （圖／記者黃士原攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者黃士原攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一對夫妻日前到IKEA餐廳用餐，取餐時他們以手提袋佔位，怎料回位時赫然發現座位被兩位長輩佔去，而袋子直接被丟到地上，氣得她發文公審；不過，網友們看法兩極，也掀起一陣論戰。

網友日前在Dcard發文提到，「今天下午去IKEA餐廳吃飯，人還是很多，和老公拿完食物折返，佔位的袋子被丟到地上，而位子坐著老奶奶和爺爺。」

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當時，她忍不住開口問，「你們要找位子，為什麼把人家袋子丟地上？」而對方則不理睬，同時還故意講台語裝沒聽到。

原PO不禁怒道，「整個氣到，旁邊的人都說看到我們先來的，還是裝傻，還好有好心姐姐要走了，並把位子給我們，不然就要推著食物再找位子了，這就是屬於年長者的特權吧？」

然而，一派網友留言吐槽，「你們可以一個人拿餐點，一個人留著佔位子啊」、「拿東西佔位子是對的？別把不對的行為合理化」、「我跟男友去IKEA都是一個人佔位，然後另一個人去拿餐，或者兩人拿完餐後一起找位子」、「因為座位是給人坐的不是袋子，雖然不會直接丟地上，但我只要看到拿物品佔位的都會叫友人直接坐，然後把東西拿去櫃台失物招領」、「誰知道你是佔位還是忘記東西，難道傻傻在旁邊等嗎恭喜踢到鐵板？」。

▲網友們看法不一。（圖／翻攝自Dcard））

▲網友們看法不一。（圖／翻攝自Dcard）

不過，也有許多人能理解原PO，直言「大開眼界，到底為什麼拿袋子佔位不行啊？一堆道德魔人欸，去到一家餐廳，店員也是帶你入座再開始點單啊，而且去咖啡廳、小吃店、麥當勞什麼的，如果很多人都是要先看有位子才點餐，假如每個人都拿著餐點在那邊找位子，反而容易發生意外吧！而且去IKEA會買東西吧，要拿著一大堆東西然後邊買食物嗎？」「好酷喔...原來大多數人去IKEA都不會用東西佔座位？」「由衷希望台灣不要變成那麼沒品的社會，明知在美食街等地方點餐跟取餐必須離席，還裝傻說這裡沒人啊，就拿走人家的物品」。

另外，也有網友突破盲點，表示「認真想問，樓上有些人說東西佔位不行，人佔位才行，但本質來說這不是同一件事情嗎？還不是都沒拿到餐點...雙標嗎？」

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關鍵字：

IKEA餐廳佔位爭議特權

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