搶到IKEA餐廳座位！2女求讓座「不然會等很久」　他傻眼：我先到的

▲有兩個女生詢問原PO是否能讓座。圖與本文無關。（資料照／記者黃士原攝）

記者曾筠淇／綜合報導

「腦子有洞的人怎麼這麼多啊？」一名網友發文表示，他到IKEA餐廳時，坐在「有兩個座位」的其中一個位子上，結果這時就有兩個女生詢問他是否能讓座，讓他很不解，「我先到的耶！」貼文曝光後，引發底下網友討論。

有網友在臉書社團「匿名公社」上發文表示，他去IKEA的餐廳用餐，「我一個人先到，剛好兩個座位正要坐下其中一個，別地方已經沒位子」。怎料他才剛坐下，就有兩個女生衝出來，詢問他「可不可以給我們坐？我們剛好兩人耶！不然還要等剛好兩個位子會等很久」。

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原PO聽聞後不禁傻眼，對方剛好兩人和他有什麼關係？要等很久又與他何干？「我先到的耶！邏輯有問題、腦子有洞的人怎麼這麼多啊？」

貼文曝光後，有網友直搖頭，「臉皮夠厚的人，才能幹出這種事」、「這個社會是厚臉皮才能生存拿好康」、「好扯」、「像這種說他們剛好二個人，還要排很久這種厲害的說法，倒是第一次聽見」。

還有網友回應，「不要讓就好啦！回她：我還有一個朋友，我們也剛好兩個」、「直接說還有一個位子，可以坐。然後繼續吃自己的」、「那種情況她們會這樣來問問看，我覺得還算蠻正常的，畢竟自私的人、以自己為中心的人本來就不少」。