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7萬名Uber Eats外送員有第3責任險了！　6／1起生效

▲▼Uber Eats。（圖／記者黃克翔攝）

▲全台7萬名Uber Eats外送員有第3人責任險了。（示意圖／記者黃克翔攝）

記者蕭筠／台北報導

外送員有保險了！外送平台「Uber Eats」今（23）日宣布與明台產物保險合作，為外送員量身定做第一個第3人責任險方案，目前已取得保險主管機關核准，預計6月1日起生效，且將為全台約7萬名外送員全額支付此保險費用，最高保險理賠金額為新台幣400萬元。

▲▼Uber Eats與保險領導品牌明台產物保險為外送合作夥伴量身定做的第一個第三人責任險方案。（圖／Uber Eats提供）

▲Uber Eats與明台產物保險為Uber Eats外送員量身定做第一個第3人責任險方案。（圖／Uber Eats提供）

Uber Eats與明台產物保險今（23）日宣布，為Uber Eats上的外送合作夥伴量身定做的第一個第3人責任險方案，且已取得保險主管機關核准，此方案預計在6月1日起正式生效，且Uber Eats將為其平台上約7萬名活躍外送合作夥伴提供第3人責任險並全額支付此保險費用。

Uber Eats表示，希望透過明台產物保險的第3人責任保險，若外送夥伴在外送行程中如因意外事故造成第3方傷亡的情況，將有相關保險方案啟動相關處理和保障，保障期間為外送員於Uber Driver APP接受外送訂單之時起算，至外送合作夥伴完成外送或依據系統紀錄訂單被取消之時為止，前述終止時點以2者較早發生之時間點為準，每一意外事故體傷或死亡之最高保險理賠金額為新台幣 4 百萬元。
 
Uber Eats台灣代理總經理Karthik Vasudevan受訪指出：「為外送合作夥伴確保彈性接單和安全保障是我們一直以來努力的重點，我們肯定明台產物保險帶領產業發展此保險方案，並且感謝相關主管機關積極審核通過，此為產業、主管機關協力合作為外送員提供保障的正面案例。我們將持續積極為外送合作夥伴在自由彈性工作型態基礎上，爭取更多基本權益保障。」

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