四叉貓6天收30多萬斗內！他酸「蹭新聞好生意」　2人隔空開砲

▲四叉貓和謝寒冰隔空互嗆。（圖／翻攝自臉書）



記者朱祖儀／綜合報導

近來政治話題討論度高，經常能看到網紅四叉貓出現在不同的活動現場直播，近日他也透露，自己在短短6天內就收到粉絲斗內30多萬。資深媒體人謝寒冰看到後，忍不住酸說「蹭新聞果然是一門好生意」。沒想到四叉貓直接在下方留言，雙方隔空對嗆，火藥味濃厚。

四叉貓近日在PTT透露，自己白天可以接每小時3000元的通告，晚上還能開直播賺斗內，從5/17至5/22這6天更是收到粉絲斗內33.4萬元。

謝寒冰看到後，忍不住在臉書酸說，「四叉貓自爆光是5/17～5/22短短六天，靠著流量與斗內就進帳30多萬～～～蹭新聞果然是一門好生意，台灣永遠不缺乏幫別人數鈔票的傻瓜」。

文章曝光後，有網友也感嘆「難道這就是我們年輕人的水平？悲哀呀」、「這種錢賺得容易也去得快」、「他賺的是不義之財，無需羨慕」、「這個錢還真好轉啊，難怪這麼多側翼」、「所以要國會改革！經手官員來報告，我們的稅金流向正常否？」

值得注意的是，四叉貓也在下方留言對決，直言「我個人覺得沒那麼少」，謝寒冰則回應「你自己在PTT上寫的啊」，四叉貓又說，「我只有貼YT後台，沒貼斗內帳號後台耶」，謝寒冰反酸「所以是告訴我笨蛋比我想像中還多的意思，受教了」，雙方砲火不斷。