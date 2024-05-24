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花蓮提振觀光再推優惠！　6月秀姑巒溪泛舟旅宿享折扣

▲「花蓮泛舟月」活動擴大辦理商家帶狀優惠，民眾可享住宿與泛舟優惠。（圖／花蓮縣政府提供）

「花蓮泛舟月」活動擴大辦理商家帶狀優惠，民眾可享住宿與泛舟優惠。（圖／花蓮縣政府提供）

記者王兆麟／花蓮報導

「2024秀姑巒溪泛舟鐵人三項活動」將於6月16日(日)舉辦，今年花蓮縣政府與東海岸國家風景區管理處合作舉辦「花蓮泛舟月」活動，於6月1日至30日擴大辦理商家帶狀優惠，凡民眾出示活動合作之泛舟業者體驗收據發票或出示泛舟鐵人三項活動報名證明，即可享受花蓮合作旅宿業者住宿優惠；於合作旅宿住宿，也可享受泛舟85折優惠。

觀光處長張志翔表示，秀姑巒溪泛舟鐵人三項活動是國際級的賽事，為了擴大活動效益，加強遊客於花蓮淡季住宿及旅遊誘因，本次與東管處舉辦「花蓮泛舟月」活動，除了鼓勵選手留宿花蓮旅遊，希望一般民眾也來花蓮享受泛舟的刺激樂趣，出示賽事或泛舟證明皆可享有住宿優惠，住宿也可享泛舟85折優惠，相關詳情請見「花蓮觀光資訊網」，也歡迎花蓮縣店家踴躍加入合作優惠店家行列，更期待為花蓮旅遊市場帶來更多產值與商機，將花蓮更進一步推向國際！

另外選手和遊客不只可享泛舟及住宿優惠，於今年5月10日至11月30日花蓮縣政府推出的「永續遊花蓮—國內外四大旅遊市場獎勵方案」針對國內自由行旅客到花蓮住宿及前往3項永續旅遊點，就有機會獲得特斯拉model 3及天天抽飛花蓮雙人機票，指定旅遊點包含環保旅宿、環保餐廳、原民慢食餐廳如耕香園手作文創坊與項錬海岸創意工坊，南區及台11線安心旅遊特色景點如富源森林遊樂區、瑞穗溫泉區、北迴歸線界標、赤科山、瓦拉米步道、啟模濕地、玉里安通溫泉區、六十石山、羅山有機村、羅山竹林步道、富里稻草藝術景觀區、芭崎眺望台、新社梯田、石梯坪、白羽岸裝置藝術、March洞等。

縣長徐榛蔚歡迎選手及民眾到花蓮南區及海線旅遊抽大獎，詳細活動資訊及參加活動請至「永續遊花蓮獎勵方案」活動網站（https://HLtrip.tw/）。

另外震後振興花蓮縣政府也爭取到交通部觀光署自由行補助方案，周一至周四平日住宿每房補助1000元，周五至周日假日住宿補助500元，快趁補助期間體驗花蓮的刺激樂趣與綠色療癒之旅！

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