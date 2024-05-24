10點開搶！台灣虎航「全線機票799」起　限定4天

▲台灣虎航推出線上旅展 。（資料圖／台灣虎航提供）
記者蔡亞樺／台北報導
高雄旅展今（24日）至27日在高雄展覽館登場，台灣虎航推出線上旅展促銷，全航線單程機票未稅799元起，今上午10時起限定4天開搶，還加碼推出限定折扣碼，購票輸入「ITSALE」，有機會享票價最高85折優惠。
台灣虎航表示，此次推出的線上旅展，促銷期間為2024年5月24日上午10時起至2024年5月27日晚間23時59分止，可訂購的旅行期間為2024年5月24日至2024年10月26日。
台灣虎航線上旅展優惠機票包括高雄-澳門單程799元起、高雄-沖繩以及高雄-峴港單程1799元起、高雄-金浦單程1999元起、高雄-成田以及高雄-大阪單程皆為2099元起、高雄-福岡2199元起、高雄-名古屋單程2399元起，上列價格皆為未稅價。
另台中-澳門單程也僅799元起，台中-釜山1999元起、台中-名古屋2399元起、台中-成田2499元起，上列為單程機票未稅價。
|起飛地點
|目的地
|單程機票未稅價(元起)
|高雄
|澳門
|799
|高雄
|沖繩
|1799
|高雄
|峴港
|1799
|高雄
|金浦
|1999
|高雄
|成田
|2099
|高雄
|大阪
|2099
|高雄
|福岡
|2199
|高雄
|名古屋
|2399
|台中
|澳門
|799
|台中
|釜山
|1999
|台中
|名古屋
|2399
|台中
|成田
|2499
▲台灣虎航推出線上旅展優惠 。（圖／ETtoday整理）
台灣虎航表示，民眾若到旅展台灣虎航攤位，依指令參加台虎大富翁互動問答遊戲，有機會獲包括台灣虎航不限航點來回機票、最高3000元的折抵金、日本王子大飯店住宿券、西武鐵道交通券及西武園遊樂園門票等逾4千份好禮。
星宇航空則與星野集團針對冬季高端旅遊市場推出「北海道TOMAMU滑雪包機」，並且再度推出「仙台磐梯山溫泉飯店滑雪」機加酒套裝行程，即日起至6月17日前訂購享早鳥第二人折價3000元，再加碼抽星宇航空北海道不限航點商務艙來回機票、星野TOMAMU度假村住宿券等大獎。
阿聯酋航空也推出限時優惠，即起至6月11日，購買旅遊期間5月25日至8 月31日往返杜拜的來回機票，可暢遊杜拜The View At The Palm 觀景台、AYA 宇宙（AYA Universe）、杜拜樂園及度假村、杜拜瘋狂河道水上樂園，享受杜拜夏季逍遙之旅。
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