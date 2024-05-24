10點開搶！台灣虎航「全線機票799」起　限定4天

▲台灣虎航推出線上旅展 。（資料圖／台灣虎航提供）

記者蔡亞樺／台北報導

高雄旅展今（24日）至27日在高雄展覽館登場，台灣虎航推出線上旅展促銷，全航線單程機票未稅799元起，今上午10時起限定4天開搶，還加碼推出限定折扣碼，購票輸入「ITSALE」，有機會享票價最高85折優惠。

台灣虎航表示，此次推出的線上旅展，促銷期間為2024年5月24日上午10時起至2024年5月27日晚間23時59分止，可訂購的旅行期間為2024年5月24日至2024年10月26日。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台灣虎航線上旅展優惠機票包括高雄-澳門單程799元起、高雄-沖繩以及高雄-峴港單程1799元起、高雄-金浦單程1999元起、高雄-成田以及高雄-大阪單程皆為2099元起、高雄-福岡2199元起、高雄-名古屋單程2399元起，上列價格皆為未稅價。

另台中-澳門單程也僅799元起，台中-釜山1999元起、台中-名古屋2399元起、台中-成田2499元起，上列為單程機票未稅價。

起飛地點 目的地 單程機票未稅價(元起) 高雄 澳門 799 高雄 沖繩 1799 高雄 峴港 1799 高雄 金浦 1999 高雄 成田 2099 高雄 大阪 2099 高雄 福岡 2199 高雄 名古屋 2399 台中 澳門 799 台中 釜山 1999 台中 名古屋 2399 台中 成田 2499

▲台灣虎航推出線上旅展優惠 。（圖／ETtoday整理）

台灣虎航表示，民眾若到旅展台灣虎航攤位，依指令參加台虎大富翁互動問答遊戲，有機會獲包括台灣虎航不限航點來回機票、最高3000元的折抵金、日本王子大飯店住宿券、西武鐵道交通券及西武園遊樂園門票等逾4千份好禮。

星宇航空則與星野集團針對冬季高端旅遊市場推出「北海道TOMAMU滑雪包機」，並且再度推出「仙台磐梯山溫泉飯店滑雪」機加酒套裝行程，即日起至6月17日前訂購享早鳥第二人折價3000元，再加碼抽星宇航空北海道不限航點商務艙來回機票、星野TOMAMU度假村住宿券等大獎。



阿聯酋航空也推出限時優惠，即起至6月11日，購買旅遊期間5月25日至8 月31日往返杜拜的來回機票，可暢遊杜拜The View At The Palm 觀景台、AYA 宇宙（AYA Universe）、杜拜樂園及度假村、杜拜瘋狂河道水上樂園，享受杜拜夏季逍遙之旅。