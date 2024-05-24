美通膨數據不佳！高盛執行長逆風預計：Fed今年「不會降息」

▲高盛集團執行長蘇德巍預計Fed今年不會降息。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

高盛集團執行長蘇德巍（David Solomon）22日透露，儘管市場預計美國近期至少會有一次降息，但由於美國政府的支出強化了該國經濟的韌性，因此他認為美國聯準會（Fed）今年不會降息。

據路透社報導，蘇德巍在波士頓學院的一場活動上表示，「我還是沒看到令人信服的數據，顯示Fed將降息，因此我仍然認為美國今年的降息次數依舊為零，而且我們已經準備好應對更頑固的通膨」。

在蘇德巍發布此番言論前，Fed的決策者曾指出，美國央行應該再等上幾個月，確保通膨率真的回到2%的目標軌道上，再考慮降息。

▲儘管蘇德巍不認為美國今年會降息，但他預計正在抗衡低迷經濟的歐洲可能會降息。（圖／路透）

蘇德巍的觀點與市場預期形成鮮明對比。在Fed於22日公布的4月30日至5月1日政策會議紀錄中，決策者認為緩解通膨所需的時間可能比之前預想的來得更長，而相關消息促使了交易員減少對今年降息次數的押注。

蘇德巍指出，儘管美國的經濟總體強勁，但並非所有美國人都以同樣的方式經歷著經濟成長或感受到通膨的影響。他引用了與一家食品雜貨連鎖店執行長的談話，說明一般美國人因物價上漲開始改變消費習慣，縮減購物規模。蘇德巍強調，通貨膨脹是累積性的，其影響正逐漸顯現。

蘇德巍還表示，他預計今年歐洲將會降息，因為該地區正在與「更低迷的經濟」作鬥爭。他對全球經濟成長面臨的多重不利因素表示擔憂，包括持續的通膨壓力和複雜的地緣政治局勢。他指出，地緣政治的脆弱性將是一個長期存在的問題，可能影響全球經濟的穩定。

此外，索羅門呼籲美國在工業政策方面採取更廣泛的方法。他提到，電力需求的多重成長需要事先規劃，尤其是在電動車充電網路和人工智慧技術增加現有電網負擔的情況下，而美國需要為未來的電力需求做好準備，以支持經濟的持續成長和技術進步。