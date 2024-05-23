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美國龍捲風「摧毀小鎮」釀5死、35傷！　現場畫面曝光

▲▼美國愛荷華州22日遭遇強烈龍捲風襲擊，當地格林菲爾德鎮（Greenfield）多棟房屋損毀。（圖／路透）

▲美國愛荷華州22日遭遇強烈龍捲風襲擊，格林菲爾德鎮幾乎被夷為平地。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國愛荷華州22日遭遇強烈龍捲風襲擊，當地格林菲爾德鎮（Greenfield）多棟房屋損毀，幾乎變成廢墟，這場災難也造成至少5死、35傷，成為今年最致命的龍捲風。

根據CNN、美聯社報導，愛荷華州格林菲爾德鎮22日遭遇強烈龍捲風襲擊，造成至少5人死亡、35人受傷，目前搜救仍在持續進行，當地公共安全部門指出，死傷人數還有可能增加。

當局推估龍捲風規模為EF3，是今年發生最大最致命的龍捲風。愛荷華州州長雷諾茲（Kim Reynolds）表示，由於當地醫院也受到嚴重破壞，目前有100多名救難人員投入救災，協助將傷者轉移到周邊地區。

▲▼美國愛荷華州22日遭遇強烈龍捲風襲擊，當地格林菲爾德鎮（Greenfield）多棟房屋損毀。（圖／路透）

▲▼美國愛荷華州22日遭遇強烈龍捲風襲擊，格林菲爾德鎮幾乎被夷為平地。（圖／路透）

▲▼美國愛荷華州22日遭遇強烈龍捲風襲擊，當地格林菲爾德鎮（Greenfield）多棟房屋損毀。（圖／路透）

從曝光的現場畫面可以看到，格林菲爾德鎮許多建築被摧毀，明顯留下龍捲風經過的痕跡，整個社區只剩下廢墟碎片，許多被吹翻的車輛、被連根拔起的樹木四散各地。

報導指出，全美各地本周出現的零星龍捲風，造成大範圍停電和房屋破壞。目前正值美國中部龍捲風活躍的季節，但龍捲風的數量更勝以往，今年為止已經出現800多個龍捲風，成為有史以來最多的一年。

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