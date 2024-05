美國龍捲風「摧毀小鎮」釀5死、35傷！　現場畫面曝光

▲美國愛荷華州22日遭遇強烈龍捲風襲擊,格林菲爾德鎮幾乎被夷為平地。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

美國愛荷華州22日遭遇強烈龍捲風襲擊,當地格林菲爾德鎮(Greenfield)多棟房屋損毀,幾乎變成廢墟,這場災難也造成至少5死、35傷,成為今年最致命的龍捲風。

Check out this whip-like vortex in the #tornado south of Greenfield, Iowa with @theScantman on the controls. Full 4K video is on YT WATCH: https://t.co/SQHq4Cwmwg pic.twitter.com/FyBbaHxUuV

根據CNN、美聯社報導,愛荷華州格林菲爾德鎮22日遭遇強烈龍捲風襲擊,造成至少5人死亡、35人受傷,目前搜救仍在持續進行,當地公共安全部門指出,死傷人數還有可能增加。

當局推估龍捲風規模為EF3,是今年發生最大最致命的龍捲風。愛荷華州州長雷諾茲(Kim Reynolds)表示,由於當地醫院也受到嚴重破壞,目前有100多名救難人員投入救災,協助將傷者轉移到周邊地區。

從曝光的現場畫面可以看到,格林菲爾德鎮許多建築被摧毀,明顯留下龍捲風經過的痕跡,整個社區只剩下廢墟碎片,許多被吹翻的車輛、被連根拔起的樹木四散各地。

報導指出,全美各地本周出現的零星龍捲風,造成大範圍停電和房屋破壞。目前正值美國中部龍捲風活躍的季節,但龍捲風的數量更勝以往,今年為止已經出現800多個龍捲風,成為有史以來最多的一年。

#Tornado went right through downtown #Greenfield #Iowa. Drone flight from one end of town to the other shows catastrophic destruction. Please find an appropriate way to donate to the town. pic.twitter.com/yKeJGS99vo