「我藐視國會」今全台串聯　史書華籲別衝動：要你衝議場的都間諜

記者黃翊婷／綜合報導

針對立法院審議國會改革法案爭議，民間團體決定在今日（24日）舉辦「我藐視國會」全台串聯活動。盾牌牙醫史書華表示，自己是這次公民集結反黑箱立法的醫療團召集人，希望參與民眾注意安全，「千萬不要衝動行事或是讓自己限（陷）於可能的生命危險，所以叫你衝上前叫囂的，要你衝議場的，散發要群聚鬧事消息的『都是間諜』！」

▲民眾聚集在立法院外抗議。（資料照／記者屠惠剛攝，下同。）

立法院今日將續審國會改革法案，民間團體決定舉辦「我藐視國會」全台串聯活動，號召民眾在台北、台中、彰化、嘉義、台南、高雄及台東等7縣市進行抗議示威，詳細資訊如下：

台北場：立法院，全天。

台中場：台中火車站鐵路大街，下午1點至下午4點。

彰化場：彰化火車站站前廣場，晚間6點開始。

嘉義場：嘉義文化公園，晚間6點開始。

台南場：台灣文學館，下午2點至晚間8點。

高雄場：高雄中央公園，晚間7點至晚間9點。

台東場：台東南京路口，上午11點。

▲民間團體發起「我藐視國會」全台串聯活動。圖為立法院外的抗議群眾。

盾牌牙醫史書華23日晚間在臉書發文表示，自己是這次公民集結反黑箱立法的醫療團召集人，現場的醫療團救援是無差別的，不管是學生、民眾、警察，甚至是黃國昌倒在前面，他們都會出手救援，救人絕對沒有立場，但救護站的設備僅供緊急醫療，不能開藥或從事其他普通醫療業務，「都是救命之用，如果可以，希望都不會用到。」

此外，史書華也提醒參與民眾注意安全，「千萬不要衝動行事或是讓自己限（陷）於可能的生命危險，所以叫你衝上前叫囂的，要你衝議場的，散發要群聚鬧事消息的『都是間諜』！大家守護台灣，我們守護大家。」