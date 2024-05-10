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「跟著蝴蝶去旅行」活動母親節前夕登場　推永續遊程五部曲

▲農村水保署南投分署、日月潭國家風景區管理處及埔里鎮公所合辦「2024跟著蝴蝶去旅行」活動。（圖／記者高堂堯攝，下同）

▲農村水保署南投分署、日月潭國家風景區管理處及埔里鎮公所合辦「2024跟著蝴蝶去旅行」活動。（圖／記者高堂堯攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

農村水保署南投分署攜手日月潭國家風景區管理處、南投縣埔里鎮公所，合辦「2024跟著蝴蝶去旅行」春季旅遊活動，並以「淨零綠悠遊」為主題，推出「永續旅遊五部曲」，包括「愛媽媽久久」低碳野餐組99元及「蝴蝶之旅免費遊」，邀請民眾在母親節前夕的周末帶著媽媽一起去旅行。

活動於今日在埔里鎮虎嘯山嵐登場，現場安排綠色市集、表演活動、闖關遊戲、DIY體驗等。

農村水保署南投分署長傅桂霖表示，配合農業部2040年農業部門淨零排放政策，該分署積極推動「減碳增匯」：本次活動以「走路減碳」、「低碳好食」、「零碳排體驗」3大主題，推出11條永續旅遊路線，以及「淨零綠悠遊」永續旅遊五部曲：第一部曲「蝴蝶之旅免費遊」，於今日至11舉辦日草地派對市集，現場免費報名，可認識蜜源植物、蝴蝶五大科、拼圖遊戲，還有拓印DIY，每梯只有10名額；第二部曲「愛媽媽久久，低碳野餐組$99」為11日當天限定，內容有採用埔里在地食材製作的低碳點心盒、香草槌DIY及市集50元抵用券，整組只要價99元。

▲農村水保署南投分署、日月潭國家風景區管理處及埔里鎮公所合辦「2024跟著蝴蝶去旅行」活動。（圖／記者高堂堯攝）

第三部曲「季節限定蝴蝶半日遊特價$299」，包含生態導覽、認識蝴蝶、杯墊壓拓體驗及「蝴蝶風」便當，原價每人600元，限時優惠只要299元，活動報名連結：https://reurl.cc/4rm0gX；第四部曲「日月潭電輔車低碳半日遊特價$299」，於日月潭水社綜合商場推出農村體驗活動及電輔車半日遊套裝行程，原價每人700元、限時優惠299元，並與味丹「多喝水」品牌合作，移除瓶口套使整個瓶身完全可以回收利用、每年可減少約14噸不可回收塑料，上述2套優惠行程只要於現場報名，就加碼再送限量50組的「小童毛巾」、「小童冷水壺」。

▲農村水保署南投分署、日月潭國家風景區管理處及埔里鎮公所合辦「2024跟著蝴蝶去旅行」活動。（圖／記者高堂堯攝）

第五部曲「與蝶共食 低碳里程永續餐桌花蝶宴」，與返鄉青年合作將蝴蝶食草與蜜源植物，結合埔里筊白筍、大坪頂百香果、食用花卉及有機紅茶養殖的紅玉雞等埔里在地低碳食材，搭配埔里鯉魚潭淤泥製作的「潭心燒」蝴蝶餐盤，打造綠色低碳花蝶盛宴，也將南投的味道透過美食傳遞，洽詢「夢翼私廚」即可預訂。

日管處處長簡慶發表示，虎頭山視野遼闊可俯瞰埔里盆地美麗景色，也是飛行傘運動勝地，山下則是台灣地理中心碑，又有「台灣之心」的美名，3年前納入日月潭國家風景區範圍後，積極建設虎頭山至鯉魚潭登山步道、虎頭山停車場與公廁，及地理中心碑山頂觀景平台，今年再建置山下的多功能旅遊資訊站，連同停車場與周邊環境整頓，提供遊客更優質遊憩服務，同時也會配合鎮公所打造專屬賣場來吸引遊客。

更多活動詳情請上「農村小童」或「農村四季‧生命之歌」網址www.4seasontour.com.tw/2024spring/查詢相關資訊。

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