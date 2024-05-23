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轉戰開發金遭王鴻薇嗆　王必勝不忍了：我藐視國會！來罰我

▲▼衛福部次長王必勝說明寶林茶室中毒案。（圖／記者洪巧藍攝）

▲衛福部前次長王必勝將轉任開發金高層引發議論。（資料照／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

已於520卸任衛福部政務次長職務的王必勝將轉戰開發金子公司「中華開發資本」，遭國民黨立委王鴻薇批評，王必勝既無法律又無金融專業都可以轉戰開發金「年薪達800萬」，民進黨還有什麼不敢的？王必勝今（23）日晚間重砲回擊，他一介平民，憑自己的力量應純私人公司邀請去工作，跟民進黨跟政府都毫無關聯，這樣也不行？他更反酸：「我知道我『藐視國會』了，來罰我，我等你！」

開發金今代子公司中華開發資本公告，為拓展產業生態系及掌握領域專業新趨勢，開發資本擬於明日董事會通過後，延聘前衛生福利部政務次長王必勝先生擔任資深副總經理。

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王鴻薇開嗆，王必勝既無法律專業，也無金融專業，還能轉戰開發金，綠營卸任官員大辣辣不避嫌「當門神」？吃銅吃鐵什麼都敢，都不怕吃太撐了噎死？

王必勝今天原本對轉戰開發金一事相當低調，不願多談，但王鴻薇的指控顯然讓他無法容忍，晚間在個人臉書PO文回嗆，「我想請教王鴻薇委員，我一介平民，憑我自己的力量應純私人公司邀請去工作，跟民進黨跟政府都毫無關聯，這樣也不行，藐視國會了嗎！？」他反酸王鴻薇「大委員，我老百姓也要生活啊，不像您有深藍選區靠著，要做議員就做議員，要做立委就做立委。」

王必勝強調，他的能力和專業，在他為國家人民拼鬥時就展現在大家眼前了，不像有些人的專業就是領納稅人的錢造謠抹黑、破壞國家。說到「吃到噎死」。王必勝更提起王鴻薇當選市議員就落跑選立委的事，再酸：「70天爽領納稅人選舉補助款兩次，已立下無人能超越的典範了。」

王必勝最後引用近期立院審查國會職權修法引發爭議的內容，嗆聲：「我知道我『藐視國會』了，來罰我，我等你！」

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