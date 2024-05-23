中共軍演截至傍晚派15艘作戰艦33軍機　火速進逼24海浬線

▲國防部記者會說明中共演習動態。（圖／翻攝國防部直播）



記者陶本和／台北報導

中共東部戰區23日宣布在台灣周邊海、空域從事「聯合利劍-2024A」軍演。我國防部傍晚5點整，舉行臨時記者會，透露截至目前，台海周邊地區，中共作戰艦派遣15艘、海警船16艘，空中兵力則有33架進入我應變區；而共軍靠近我方區域，都維持在24海浬線區域；大陸內部有實施實彈射擊，但目前在台海空域，還沒有實施實彈情形。

國防部情次室助理次長黃文啓少將表示，東部戰區於今天早上7點45分宣布演習，在宣布消息之後，海空軍兵力便在台海周邊地區、外離島進行演習。他說，截至目前統計，台海周邊地區，作戰艦派遣15艘、海警船16艘，空中兵力為33架進入我應變區。

黃文啓表示，目前相關海空活動都還在進行當中，國防部會配合海巡與相關單位，持續掌握共軍動態，會適時對外公布。

至於共軍接近台灣的範圍，最接近的數值為何？國防部表示，早上中共海空軍兵力演習開始之後，不久就抵近24海浬線，也是目前最靠近我方的地方，共軍在接近的時候，在空機跟在航艦艇，都有加以應處，目前共軍演習艦艇都維持在24海浬區域，空中兵力也是。

在中共軍演是否有實彈射擊的部分，國防部表示，這段期間共軍演訓科目都還持續進行當中，內部實彈射擊（大陸內部）是有在進行，但在台海空域部分，還沒有使用實彈的狀況。

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