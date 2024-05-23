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巴紐六寶爸舌癌晚期　飛半個地球來台手術獲新生！讚太值得了

▲巴紐一名37歲男口腔癌到彰基治癒。（圖／彰基提供）

▲巴紐一名37歲男口腔癌到彰基治癒。（圖／彰基提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

巴紐（巴布亞紐幾內亞共和國）一名37歲男子彼得罹患晚期舌癌，在當地經近半年的化療無效後，他放不下最大10歲、最小的才2歲的6個小孩，決定到台灣的彰化基督教醫院治療，手術10天後已能正常進食及說話。想到又獲重生的機會，他開心直說，「能來台灣治療真的太值得了！」

巴紐因為地處南太平洋，離澳洲非常近，因此癌症患者大多首選到澳洲尋求先進的治療，彼得的太太表示，以前從來沒有聽過台灣，所以要到台灣接受國際口腔癌治療的時候全家非常的焦慮，來到彰基以後發現環境相當好，醫護人員也都非常友善，英文更是非常流利，因此溝通完全沒有障礙。

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▲巴紐一名37歲男口腔癌到彰基治癒。（圖／彰基提供）

彼得抵台後接受國際口腔癌權威、彰基總院長陳穆寬的治療，手術後10天就順利出院，其切掉的舌頭經過顯微手術修補重建，已能正常的進食與說話，他大讚飛越半個地球來台灣治療真是太值得了。

彼得表示，在彰基海外醫療團隊照顧下，手術以後10天就能夠出院，又可以馬上進食跟講話，也不用做氣切，手術以後也不用做化學治療或放射線治療，對台灣的醫療技術真的是讚不絕口，他們說回到巴紐以後，一定要大大的宣揚台灣的好處。

陳穆寬指出，即使是第4期的末期患者，接受根治性的手術切除及重建等治療，5年存活率都能高達59.4％，同時為了保持外觀、吞嚥和說話功能，近幾年大力發展重建手術，甚至加入最新的3D列印技術，讓病人開完刀儘可能沒有外觀及功能上的改變。

▲巴紐一名37歲男口腔癌到彰基治癒。（圖／彰基提供）

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