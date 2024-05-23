跟男友一起洗澡「1動作超醜」　妹子尷尬：比愛愛還赤裸！爆共鳴

▲原PO不想讓男友看到自己洗私密處的姿勢。（示意圖／記者周亭瑋攝）



記者施怡妏／綜合報導

不少情侶交往時會有親密行為，例如在浴室幫彼此搓背、增進感情，一名女網友表示，與男友交往至今，即使已經坦誠相見不少次，但每次洗澡時，「蹲馬步洗私密處」的動作都讓她很害羞，覺得這姿勢很醜，「比做愛還要赤裸」，無法克服心理障礙。

女網友在Dcard發文，「關於情侶洗澡」，跟男友交往後愛愛的次數，彼此的身體也已經看光光，但她卻無法接受與男友一起洗澡，不是因為會看到裸體，而是因為她覺得自己在洗澡時，「洗妹妹跟屁股的姿勢」很醜。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO解釋，清洗私密處和臀部時，會兩腳開開像蹲馬步一樣沖水，「另一隻手還會一直搓搓搓」，因為想要洗乾淨，通常都會洗很久，所以會維持醜姿勢很久，「導致我覺得洗澡是一件比做愛還赤裸的事，不知道各位漂亮美女在跟另一半洗澡的時候，都是怎麼克服這件事的呢？」

貼文曝光，掀起網友討論，「還好耶，我本來也想說會很害羞，結果我男友從頭硬到尾，我就不管那麼多了」、「我都跟他說，我要洗下面你轉過去，有跟他說過姿勢很醜不想被看到，他會乖乖轉過去」、「我男友都會直接幫我洗，可能是在一起久了，也不會尷尬什麼的」、「完全沒克服，看到就看到沒差，男生洗那邊的動作也沒多好看，所以彼此彼此而已」、「我都正常洗欸，有時候會蹲在地上，然後洗完我男友就會靠過來說我來檢查有沒有洗乾淨，然後就…」。