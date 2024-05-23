　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

跟男友一起洗澡「1動作超醜」　妹子尷尬：比愛愛還赤裸！爆共鳴

小三,偷情,失戀,性侵,上床,崩潰,傷心,抓姦,劈腿,偷吃,感情。（圖／記者周亭瑋攝）

▲原PO不想讓男友看到自己洗私密處的姿勢。（示意圖／記者周亭瑋攝）

記者施怡妏／綜合報導

不少情侶交往時會有親密行為，例如在浴室幫彼此搓背、增進感情，一名女網友表示，與男友交往至今，即使已經坦誠相見不少次，但每次洗澡時，「蹲馬步洗私密處」的動作都讓她很害羞，覺得這姿勢很醜，「比做愛還要赤裸」，無法克服心理障礙。

女網友在Dcard發文，「關於情侶洗澡」，跟男友交往後愛愛的次數，彼此的身體也已經看光光，但她卻無法接受與男友一起洗澡，不是因為會看到裸體，而是因為她覺得自己在洗澡時，「洗妹妹跟屁股的姿勢」很醜。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO解釋，清洗私密處和臀部時，會兩腳開開像蹲馬步一樣沖水，「另一隻手還會一直搓搓搓」，因為想要洗乾淨，通常都會洗很久，所以會維持醜姿勢很久，「導致我覺得洗澡是一件比做愛還赤裸的事，不知道各位漂亮美女在跟另一半洗澡的時候，都是怎麼克服這件事的呢？」

貼文曝光，掀起網友討論，「還好耶，我本來也想說會很害羞，結果我男友從頭硬到尾，我就不管那麼多了」、「我都跟他說，我要洗下面你轉過去，有跟他說過姿勢很醜不想被看到，他會乖乖轉過去」、「我男友都會直接幫我洗，可能是在一起久了，也不會尷尬什麼的」、「完全沒克服，看到就看到沒差，男生洗那邊的動作也沒多好看，所以彼此彼此而已」、「我都正常洗欸，有時候會蹲在地上，然後洗完我男友就會靠過來說我來檢查有沒有洗乾淨，然後就…」。

ET快訊
酒駕男逆向超速釀1死　新北院國民法官重判11年...史上最重
中共軍演截至傍晚派15艘作戰艦　33軍機
獨／00878成份股首曝3檔新兵　一文看老班底AI股剔除風險
快訊／博士級偵查隊長批黃明昭滾去山上　遭火速開鍘
新航恐怖亂流！男心臟病發亡「愛妻就坐旁邊」　重傷躺ICU才知
快訊／王必勝真的斜槓！接任開發資本「資深副總」　明報公司董事
中捷英勇黑衣男現身：妻在旁邊我不能放手

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

大型重機爭取上國道！李孟諺要找民團溝通：尋求民眾可接受方案

搶救震後觀光！花蓮推旅行團獎勵金　自由行抽機票還有特斯拉

準「艾維尼」最新路徑曝！　下周二鋒面襲「豪雨灌西半部」

國6東延等特別條例惹議　李孟諺：應循環評既定程序

巴紐六寶爸舌癌晚期　飛半個地球來台手術獲新生！讚太值得了

搶到IKEA餐廳座位！2女求讓座「不然會等很久」　他傻眼：我先到的

「4生肖」6月起財運大噴發！　屬雞快做「1事」荷包大爆滿

跟男友一起洗澡「1動作超醜」　妹子尷尬：比愛愛還赤裸！爆共鳴

14歲國中生破處約砲大姐姐！3天後「流黃綠色濃汁」傻眼：染淋病

王國材提醒「盯好台鐵」！李孟諺聽到了：每天跟董座問安

《The 8 Show》千玗嬉演技超瘋　才藝「表演上床」：我技術很好喔♥

聲樂老師評1998年周杰倫　聽唱腔：難預見會變大明星

廁所吞8顆鎮定劑壓壓驚？　三刀男行兇遭逮先送洗胃

楊祐寧陸綜疑「大鵰走光」！　網嚇壞...經紀人急回：大家冷靜

李多慧台北找房嘆：很貴呢！　住球場附近..夢想「騎車上班」

高空急墜6千英尺！　新航乘客曝亂流瞬間

凶器1周前在高雄已買好　三刀男待拘留室吃好睡好

台灣90年代老時光　回憶殺畫面一次看

峇里島市集撲克牌賣600台幣 超商只賣11元：不知怎殺價

長髮哥「戰袍洗3次才乾淨」　女友曝腥味濃到吐但有成就感

大型重機爭取上國道！李孟諺要找民團溝通：尋求民眾可接受方案

搶救震後觀光！花蓮推旅行團獎勵金　自由行抽機票還有特斯拉

準「艾維尼」最新路徑曝！　下周二鋒面襲「豪雨灌西半部」

國6東延等特別條例惹議　李孟諺：應循環評既定程序

巴紐六寶爸舌癌晚期　飛半個地球來台手術獲新生！讚太值得了

搶到IKEA餐廳座位！2女求讓座「不然會等很久」　他傻眼：我先到的

「4生肖」6月起財運大噴發！　屬雞快做「1事」荷包大爆滿

跟男友一起洗澡「1動作超醜」　妹子尷尬：比愛愛還赤裸！爆共鳴

14歲國中生破處約砲大姐姐！3天後「流黃綠色濃汁」傻眼：染淋病

王國材提醒「盯好台鐵」！李孟諺聽到了：每天跟董座問安

「種植園籃球」傷病累累！尼克雙將季末雙雙去開刀

立法院外24日集會遊行申請通過　管制路線圖出爐...動員500警力

台南第2場大型就業博覽會南台科大登場　逾4千個工作機會歡迎求職

才認6月要登記　林萱瑜藏暗示「要進入另個階段」爆好消息！

大型重機爭取上國道！李孟諺要找民團溝通：尋求民眾可接受方案

航港局辦理113年度全國引水人首場在職訓練　強化引航安全

搶救震後觀光！花蓮推旅行團獎勵金　自由行抽機票還有特斯拉

前女友下海拍A片！美男妒火狂燒　開車撞「她合體男優」怒嗆要殺人

「王牌執行官」彰化分署赴同德中學　透過桌遊宣導法治

對姻親下手！色男下藥硬上同住女　獲輕判+緩刑理由曝

Google地圖毛孩亂入追街景車　網笑：讓你體驗被狗追的感覺

生活熱門新聞

首颱「艾維尼」最快明天生成！估大轉彎北上　下周2天防鋒面雨彈

蝦皮「隔日到貨」活動害慘物流！司機：每天被扣錢

爆星野源「偷吃NHK主播」砸2億元封口　日網炸了

男大生：我是你接生的！　要台大醫保守1事「別跟我媽說」

快訊／國家警報響！2縣市大雨特報　2地防雷雨狂轟

下波「全台變天」雨更大　1號颱風最快周末生成

好市多停車11天「出現天價停車費」　一票人看傻！

新竹又1國中停招！成立57年走入歷史

65歲長者可領端午敬老金　這縣市最高可拿1萬元

新航「唯一空難在台灣」　24年前釀83人罹難　

快訊／西門國賓大戲院宣布：今16:00後暫停營業

外送餐點少一杯奶茶！外送員見原因傻眼

輪到你了！　4星座下半年大轉運

10英雄免費搭中捷「雨傘哥賺到」！全場補血：仍敬佩

更多熱門

相關新聞

3萬人衝立院「沒有太陽花的感覺」！PTT曝1原因

3萬人衝立院「沒有太陽花的感覺」！PTT曝1原因

立法院21日續審藍白提出的國會擴權法案，儘管是平日且天候不佳，仍有大批民眾聚集國會外抗議，據稱已逾3萬人，不過有網友指出，想起10年前的太陽花學運，當時剛出社會，身邊的朋友、同事都很關心，網路上也有許多討論，但這次關心的人很少，感覺規模沒有以往大，貼文掀起討論。

另一半出軌該分手嗎？5條列分析

另一半出軌該分手嗎？5條列分析

老一輩習慣喊「3+1位」　餐飲業卻搖頭：超容易誤會

老一輩習慣喊「3+1位」　餐飲業卻搖頭：超容易誤會

甜蜜擁抱後遭男友甩巴掌　原因讓她傻眼怒告

甜蜜擁抱後遭男友甩巴掌　原因讓她傻眼怒告

躺床上滑手機「男友突做1舉動」嚇壞！全場爆共鳴

躺床上滑手機「男友突做1舉動」嚇壞！全場爆共鳴

關鍵字：

心理障礙情侶洗澡愛情網友討論新發現

讀者迴響

熱門新聞

3張千萬發票無人領！　新北土城停車花60元中大獎

快訊／馮語婷首曝「無碼正面照」！

30歲朴寶藍詳細死因被判「急性酒精中毒」

快訊／新垣結衣首發聲！　星野源公司凌晨急發聲明

直擊／謝和弦「帶134萬元現金」現身還錢！Keanna神隱

看守所跟想像的不一樣　 3刀男情緒不穩一夜難眠

阮經天媽媽過世！《周處》爆紅仍推戲約陪她

首颱「艾維尼」最快明天生成！估大轉彎北上　下周2天防鋒面雨彈

蝦皮「隔日到貨」活動害慘物流！司機：每天被扣錢

快訊／永和某高中前爆砍人案！1男濺血

解放軍演習地圖曝光！5大紅區「包圍台灣」

大谷翔平被告知「換代打」　表情凍結畫面曝

侯佩岑、歐陽娜娜轉發「台灣必將回歸祖國」

爆星野源「偷吃NHK主播」砸2億元封口　日網炸了

兒「只戒1物」一年狂瘦20KG！無毒教母：連脂肪肝都沒了

更多

最夯影音

更多

《The 8 Show》千玗嬉演技超瘋　才藝「表演上床」：我技術很好喔♥

聲樂老師評1998年周杰倫　聽唱腔：難預見會變大明星

廁所吞8顆鎮定劑壓壓驚？　三刀男行兇遭逮先送洗胃

楊祐寧陸綜疑「大鵰走光」！　網嚇壞...經紀人急回：大家冷靜

李多慧台北找房嘆：很貴呢！　住球場附近..夢想「騎車上班」

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面