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暈船台積電主管！年薪500萬「養妳就好」　她驚異常：繼續曖昧嗎

▲▼情侶,牽手,接吻,墊腳,放閃,約會。（圖／記者黃可昀攝）

▲曖昧男在台積電工作，說要養原PO。（示意圖／ETtoday資料照）

網搜小組／劉維榛報導

「跟台積電的主管曖昧很辛苦？」一名女網友暈船表示，認識一名台積電主管，年薪500萬以上，說要原PO別工作了，靠他養就好，而兩人假日才有空見面，甚至因工作忙碌時常取消約會，甚至訊息隔天才回，讓原PO猶豫喊話「要不要繼續曖昧下去？」引來全場炸鍋回應，「清醒點，小心正宮正努力搜集證據中！」

一名女網友在Dcard表示，最近與一名43歲男生曖昧中，兩人相差10歲，都是台中人，但對方常常往新竹跑，因為男生是台積電的主管，「他年薪500w以上，光所得稅就繳120w」，名下有3間房。

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而原PO從事美容業，每月也有10萬穩定收入，還有一間房子正在繳貸款。兩人見面時，男生常要原PO不用上班，甚至還說「我養妳就好」，但原PO不願放棄喜愛的工作。

由於曖昧男工作忙碌，兩人平時幾乎無法聊天，一整天只有訊息2至3句話而已。原PO委屈表示，這次等到對方周五回台中，無奈周六臨時有事要回新竹，原本打算一起吃晚餐也泡湯了。

加上男生訊息有時隔天才回，讓原PO一度懷疑，「不知道是太累準備報告，還是其實新竹也有對象？」對此，原PO真心求問大家看法，「對方條件外型都可以，但是沒時間相處，好討厭這種感覺，猶豫中還要不要繼續曖昧下去？」

底下網友狂噴綠光猛虧，「妳不是他的唯一」、「清醒點，小心正宮正努力搜集證據中」、「笑死，還沒在一起，聽到年薪500+我養妳...就暈成這樣」、「工號報出來，我上班時幫妳Teams他，看他在幹嘛」、「都當到高階了還要常常新竹、台中跑，自己好好想一下正常嗎」、「真的喜歡妳就不會隔天才回覆，也不會一句話帶過你們原本約定好的晚餐了」。

也有人認真勸喊，「男人的嘴，騙人的鬼，最好不要放棄自己的事業」、「無論是否會在一起，經濟獨立是首要」、「除非妳願意，不然這種說出不用妳上班，他養妳就好的人絕不適合在一起，這代表他打心底就看不起妳的專業，要知道在科技業外，能有妳這樣的薪水那就不比他差，經濟獨立比什麼都重要」。

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