曾辦五億高中生墜樓案　檢察官談中捷砍人：2神器可自保

▲檢察官林彥良表示，搭乘大眾運輸時有2個工具可自保，分別是隨身就有攜帶的「背包」與「手機」，使用得當就能有效保護自己。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台中捷運爆發隨機砍人案，引起大眾恐慌，曾偵辦頂新劣油案、五億高中生墜樓案的「辦案神手」台中地檢署檢察官林彥良，今（23）日在台中醫院講習時提到，搭乘大眾運輸時有2個工具可自保，分別是隨身就有攜帶的「背包」與「手機」，使用得當就能有效保護自己。

台中地檢署檢察官林彥良曾經辦頂新劣油案、中美日韓等國跨境電信詐騙案，去年7月擔任台中高分檢檢察官時，經台中高分檢指定偵辦5億高中生墜樓案，調查後認案情仍有疑點，將全案發回1審續查。

▲中捷發生瘋狂砍人案，洪姓嫌犯持3刀逞兇，所幸被英勇乘客聯手制伏。（圖／ETtoday資料照，台中市議員陳俞融提供）

林彥良今天下午受邀至台中醫院進行「廉政倫理，清廉自信向前行」講習，針對近日發生中捷砍人案，他認為「10年前台北捷運有鄭捷，10年後台中捷運有洪姓兇嫌，難保日後不會出現第3起捷運殺人案」。

他提出2個搭乘大眾運輸時可以自保的工具，其一是民眾平時上班都會帶到的「背包」，林彥良說，背部的肌群都還好，但心肺是最需要保護的器官，搭車時可將背包前背（放置胸前），不但可節省搭車空間，還能避免被殺傷，同時又可保護敏感及重要部位，避免性騷擾案發生。

▲中捷發生瘋狂砍人案，洪姓嫌犯持3刀逞兇，所幸被英勇乘客聯手制伏。（圖／ETtoday資料照，翻攝畫面）



另一個工具則是「手機」，林彥良說，現在大家人手一機，若捷運上有人要傷害你，手機邊角是很好保護自己的工具，例如本次中捷事件裡，其中1位民眾用拳頭猛敲兇嫌頭部，「如果用手機角邊K兇嫌，兩下就夠了」。

回顧事件，洪姓男子（20歲）21日上午前往中捷水安宮站，進到捷運車廂內持刀隨機砍人，造成許姓男子及呂姓高中生受傷住院治療，所幸沒有生命危險。經警方移送台中地檢署偵訊，檢察官將洪男依殺人未遂等罪向台中地院聲押獲准。