屏東縣25人違紀助選　民進黨中評會今開鍘

▲民進黨中評會主委賴瑞隆。（資料照／記者湯興漢攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨中評會今（23日）開會審議2024年立法委員選舉違紀助選案，經會議討論後，中評會與會委員做出一致性決議，將屏東縣25位違紀黨員予以除名，開除黨籍。

回顧2024立委選舉，曾為民進黨籍的前立委蘇震清因《公職人員選舉罷免法》修法無法爭取連任，改派兒子蘇孟淳參選，同時民進黨也自提人選，提名現任立委徐富癸，被解讀為「泛綠分裂」。

對此，中評會今日決議，將25位違紀助選的黨員予以除名，開除黨籍。中評會主委賴瑞隆重申，台灣面對內憂外患局勢，同志應團結一致回應人民改革期待，中評會對違紀行為絕不容忍，沒有紀律就無從團結改革，所有人必須以台灣利益為重，遵守黨紀團結一致來守護台灣自由民主。

賴瑞隆強調，依據民進黨「紀律評議裁決條例」第14條規定：「為非本黨黨員及本黨違紀參選者助選，應予除名以 下之處分」，再依紀律評議裁決條例第15條規定：「違紀助選行為，種類如下： 一、公開發表支持非本黨提名候選人之言論。 二、公開攻擊本黨提名候選人。三、擔任或列名為非本黨提名候選人競選活動有關之職銜。四、其他損害本黨及本黨提名候選人形象之助選或助勢行為」。

賴瑞隆強調，5月20日正副總統賴清德、蕭美琴就職，是台灣展現新氣象的開始，期許所有人都應團結以國家利益為重，任何違紀行為絕不容許，面對台灣國會三黨不過半的政局，同志更應遵守黨章黨綱紀律，團結一致持續爭取人民支持，擦亮清廉、勤政、愛鄉土的創黨價值，共同守護台灣的自由民主與和平繁榮。