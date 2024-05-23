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大陸 大陸焦點 特派現場

才丟救命錢　中國恆大汽車再被要求退回84億補貼款

▲恆大集團創辦人許家印,恆大地產樓盤。（圖／CFP）

▲恆大集團風波不斷。（圖／CFP）

文／中央社

中國恆大集團旗下的恆大汽車4月才終止與紐頓集團簽訂的戰略投資協議，失去5億美元的「救命錢」，昨又被要求歸還地方政府補貼款人民幣19億元（約新台幣84億元），若被要求執行，將對恆大汽車財務與經營產生重大不良影響。

中國媒體第一財經報導，22日恆大汽車發布公告稱，近日收到地方行政部門函件，因2019年4月29日起，恆大汽車與相關地方行政部門簽訂一系列投資合作協議，卻未按協議的條款約定履行義務，地方行政部門擬解除協議，並要求恆大汽車向當地政府部門退回已發放的各項獎勵及補貼合計約人民幣19億元。

對此，恆大汽車表示，目前計畫向相關地方政府部門致函協調，同時恆大汽車提及，若上述函件要求最終執行，將會對恆大汽車的財務狀況與經營產生重大不良影響。

報導指出，若歸還上述補貼，此前已經失去戰投資金的恆大汽車無疑將面臨更大的資金壓力。

去年8月，恆大汽車與中東資本紐頓集團簽訂協議，紐頓集團原訂以38.9億港元（約5億美元）認購恆大汽車61.77億股份，持有恆大汽車27.5%股份。交易完成之後，恆大汽車將不再是地產公司中國恆大的全資附屬公司。

這項交易原訂於2023年第4季完成，但因恆大集團未能如期推進債務重組，並在今年1月29日被香港高等法院頒令清算。導致交易暫停，並在今年4月終止戰略投資協議，恆大汽車失去這筆「救命錢」。

從恆大汽車披露的數據中可以看出，5年來虧損嚴重，其中去年全年淨虧損人民幣119.95億元。經統計，恆大汽車造車5年，累計虧損1108.41億元。截至去年年末，恆大汽車涉及未能清償的到期債務累計約94.47億元。

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