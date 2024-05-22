全球高北極最後私人土地待售　挪威防落中俄之手

▲挪威斯瓦巴群島（Svalbard archipelago）的冰川。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社奧斯陸21日綜合外電報導

北極地區戰略要地斯瓦巴群島（Svalbard archipelago）最後一塊私人土地即將出售，很可能吸引中國注意，但挪威可沒打算輕易放手。

法新社報導，斯瓦巴群島坐落在挪威本島和北極點的中間，隨著海冰融化、俄羅斯與西方之間的關係急凍，北極地區已成為地緣政治和經濟熱點。

「只要」3億歐元（3.26億美元，約新台幣106億元），有興趣的買家就可以出手把斯瓦巴西南偏遠的Sore Fagerfjord地產買下來。

這塊地產占地60平方公里，大小與美國紐約曼哈頓（Manhattan）相當，有著高山、平原、冰河和約5公里長的海岸線，但就是沒有基礎建設。

代表賣方的律師凱林斯塔（Per Kyllingstad）說：「這是斯瓦巴最後一塊私人土地，據我們所知，也是全世界高北極（High Arctic）最後一塊私人土地。」

他告訴法新社：「中國人自然是潛在買家，因為他們長久以來對北極和斯瓦巴都展示出實際的興趣。」他進一步表示，他曾收過來自中國「有興趣的具體跡象」。

斯瓦巴由一份1920年簽署的國際條約所管理，而條約保留了充分空間給外國利益。

這份條約承認挪威在斯瓦巴群島的主權，但所有簽署國的公民，包括中國，在開採當地自然資源上享有同等權利。

例如，俄羅斯數十年來即透過國企「北極煤炭信託」（Trust Arktikugol）來維持當地一個煤炭開採社區。

然而，時代變了。

在急於保障自身主權下，挪威不會眼睜睜看著Sore Fagerfjord落入外國人之手，尤其是中國人之手。挪威情報單位已說，中國對挪威構成的國安威脅僅次於俄羅斯。

挪威司法部長因此下令地主取消這項計畫中的買賣。據挪威媒體說法，Sore Fagerfjord所有人是一間由俄裔挪威人控制的公司。

貿易工業部長麥爾賽斯（Cecilie Myrseth）告訴法新社：「沒有挪威當局批准，這塊土地就不能賣。」她還說，沒有挪威當局批准，「也不可能就這塊地舉行談判」。