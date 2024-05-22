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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陸大使批日「帶人民入戰火」　外交部呼籲理性自制

▲日本官房長官林芳正。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本官房長官林芳正。（資料照／達志影像／美聯社）

記者呂晏慈／台北報導

總統賴清德本周就職，日本跨黨派國會議員聯盟「日華議員懇談會」率31名國會議員出席就職典禮，引發中國駐日大使吳江浩批評此舉將讓日本民眾被帶入戰火，但日本內閣官房長官林芳正表達了抗議。對此，外交部對日本政府嚴正立場表示肯定，並呼籲中國回歸理性自制。

吳江浩日前公開指稱，日本國會議員組團參加賴清德就職典禮是「公然助長台獨勢力」、「將讓日本民眾被帶入戰火」；林芳正對此於22日記者會中批評吳的言論極不適當，並已向中方提出嚴正抗議。

林芳正表示，台海和平穩定不僅攸關日本安全保障，對國際社會整體穩定也至關重要，日本政府期待透過對話和平解決台灣問題，並於去年11月亞太經濟合作會議（APEC）場邊日中峰會及外相會談時，均曾向中國強調台海和平穩定的重要性；並重申日本將與美國等盟友持續緊密合作，利用各種機會向中國表達此一既定立場。

對此，外交部表示，外交部歡迎國際社會關注台海情勢以及採取任何有助維護區域和平的作為，並嚴正呼籲中國回歸理性自制，停止破壞台海和平、升高區域緊張情勢的行為。我國也將持續加強與理念相近國家合作，共同促進台海和平穩定及印太區域的自由開放與繁榮。

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