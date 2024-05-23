中捷3刀男怨身體檢查「怎麼會是這樣」　 進看守所一夜難眠

▲洪嫌在看守所首晚，發現「看守所跟想像不一樣」，情緒激動一夜難眠。（圖／ETtoday資料照）

記者鄧木卿、白珈陽／台中報導

特地從高雄來台中、持三把刀在捷運胡亂砍傷2名乘客的洪姓嫌犯，今（23）日凌晨零點30分送進台中看守所，因為不太配合新收作法，尤其是身體檢查，洪一度抗拒，「怎麼會是這樣的檢查」，「跟他想像的不一樣」，由於對環境的恐慌，第一晚睡不好，早餐直到9點才吃。所方表示，洪目前入住2人房，日後會考慮表現或跟其他收容人相處狀況，才會移至多人房。

台中看守所表示，洪嫌入所後精神狀況不算穩定，有小小的騷動，不配合新收的作為，因為新進環境跟他所想像的不一樣，尤其是身體檢查，「怎麼會是這樣的檢查？」，情緒上出現抗拒。

▲洪姓凶嫌在台中捷運車廂隨機砍人（左），最後遭英勇的台中民眾打趴在地（右）。（圖／翻攝畫面）

洪嫌因為昨晚情緒不穩，一夜難眠，加上食慾不好，直到上午9點才稍微進食，早餐是吻仔魚粥和脆瓜，目前先安排2人房，日後會視生活表現調整，如果能夠適應，可能會移到大房，並且安排到工廠作業，每天會安排1小時運動時間。

洪嫌沒有禁見，每天都可以探監，以親人為例，1天可以1次，每次15至30分鐘，早上9點至11點，下午2點到4點，至於身上有些傷勢，醫院送過來的藥，所方會給予服用，有關精神方面問題，會在所裡安排身心科醫師做診斷，需要的話會更進一步治療。