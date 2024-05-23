　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

買進手遊股卻狂跌！貿易董座「出招倒貨」...散戶接盤痛賠149萬

▲▼ 股票 。（圖／stock）

▲從事金屬原物料進出口貿易陳姓董座，在網路股市平台得知股票地心引力有利多消息竟炒股以此獲利186萬餘元。（圖／stock）

記者黃宥寧／台北報導

新北某貿易公司陳姓董座熱愛投資，偶然於網路股市平台見上櫃公司地心引力（3629）利多消息，以每股30至80元大量買進，孰料該公司營運狀況不佳，股價下跌，陳男避免虧損，當起「黑手主力」連續高買、製造交易活絡等，引誘散戶進場追價，他趁機出貨大撈186萬餘元。士林地檢署偵結，依違反《證交法》操縱股價等罪嫌起訴。

地心引力公司前身是生產觸控面板上游材料的卓韋光電公司，2008年登錄興櫃，2017年更名為地心引力公司，投入文化創意產業，並在2020年變更文創產業掛牌，引進的手遊包括找鄭人碩、溫貞菱代言的「少年猛將傳」，以及號稱HBO授權的「權力的遊戲：凜冬將至M」等遊戲。

2019年間陳男看好地心引力股價大量買進，未料該公司疑未依內控機制先行鑑價，僅憑1家顧問公司的報告，就決定以1千萬美元(約台幣3.1億元)，引進7款遊戲，結果只有5款成功上市，業績表現不如預期，投資的錢等於打水漂，造成公司受損嚴重，股價下跌。

陳男為避免血本無歸，從2021年6月起，連續高買、相對委託成交方式，製造交易活絡表象及拉抬股價，藉以吸引散戶進場追價，孰料真有2名散戶被吸引高價接盤。

▲▼藝人温貞菱曾穿紫色緊身韻律服，為地心引力公司的手遊拍攝廣告。（資料照／少年猛將傳提供）

▲藝人温貞菱曾穿紫色緊身韻律服，為地心引力公司的手遊拍攝廣告。（資料照／少年猛將傳提供）

檢肅黑金（肅貪）檢察官接獲檢舉，今年1月18日持搜索票，指揮新北市調查處前往陳男住家、公司執行搜索。調詢、偵查時，陳男坦承犯行。

該案特別的是，有名A散戶作證說，地心引力公司營運狀況甚差，股票每日交易量低，但該公司股價卻仍維持、偏漲，決定在去年4月14日至同年月24日，以每股56.1至85.3元陸續買進，事後因該公司每股淨值低於5元，被證交所打入「全額交割股」他也因此損失149萬1294元。

另外B散戶也說，聽聞該公司有利多消息，去年股價也呈現漲停板，決定以每股38.4至85.5不等價格進場，但因股票現無交易量，致其無以出售持股。

檢方調查，發現該公司營收逐年下降，營收月、年增率多為負成長，迄今2023年5、6月間，幾無營收，且2021年、2023年間，陸續發表該公司主管異動、不分派股利、解除遊戲代理權等負面訊息，佐證股價高漲假象。

檢察官認陳男以連續高買、相對成交方式操縱該檔股票，除易誘使不知情投資人參與買賣受有損害，也破壞決定價格的市場自由機制，危害證券市場交易秩序，涉犯操縱股價等罪，但考量陳坦承犯行，繳回犯罪所得，態度良好，目前經營金屬材料代理進口商，擔任公司負責人，素行非惡，建請法院依法減刑。

ET快訊
新航「唯一空難在台灣」　24年前釀83人罹難
日本買藥妝「被多收5000日圓」！　網曝黑心手法
《魷魚遊戲》女星現身台灣！　網認出「熟悉招牌」全嗨了
買進手遊股卻狂跌！董座「出招倒貨」　散戶痛賠149萬
北捷「賴打男」對女乘客狂按爆恐慌！　超扯動機曝
「圍台軍演」首波出擊影片！戰機滿掛實彈　艦艇編組奔赴演習區

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

26歲男闖入朋友家中慘遭私刑　「1動作」被球棒+拖把活活打死

賴打男2天前就騷擾路人！家屬送醫後自行離院　又跑北捷玩打火機

24無主墓碑被噴紅「X」男帶液態硃砂落網　乩童驚：怨氣重！

談判破裂遭砍！新北男中刀跑步求救畫面曝　掀衣讓友人看傷勢

聯華食品大火奪9命！遭監院糾正　彰化縣府：清查138食品加工廠

北捷驚現「賴打男」！車廂內對女乘客狂按爆恐慌　超扯動機曝

送貨阿伯「切西瓜」左轉穿越路口　機車雙載母女煞不住撞上慘摔

正妹深夜回家「遭歹徒持刀行搶」臉被劃花　惡匪竟是同棟住戶

快訊／假冒「中捷長髮哥」！發簡訊尋有緣人借5萬　警逮捕27歲男

買進手遊股卻狂跌！貿易董座「出招倒貨」...散戶接盤痛賠149萬

《The 8 Show》千玗嬉演技超瘋　才藝「表演上床」：我技術很好喔♥

聲樂老師評1998年周杰倫　聽唱腔：難預見會變大明星

廁所吞8顆鎮定劑壓壓驚？　三刀男行兇遭逮先送洗胃

楊祐寧陸綜疑「大鵰走光」！　網嚇壞...經紀人急回：大家冷靜

李多慧台北找房嘆：很貴呢！　住球場附近..夢想「騎車上班」

凶器1周前在高雄已買好　三刀男待拘留室吃好睡好

高空急墜6千英尺！　新航乘客曝亂流瞬間

台灣90年代老時光　回憶殺畫面一次看

黑衣叔擋揮刀中捷嫌　英勇挺身為護家人！

峇里島市集撲克牌賣600台幣 超商只賣11元：不知怎殺價

26歲男闖入朋友家中慘遭私刑　「1動作」被球棒+拖把活活打死

賴打男2天前就騷擾路人！家屬送醫後自行離院　又跑北捷玩打火機

24無主墓碑被噴紅「X」男帶液態硃砂落網　乩童驚：怨氣重！

談判破裂遭砍！新北男中刀跑步求救畫面曝　掀衣讓友人看傷勢

聯華食品大火奪9命！遭監院糾正　彰化縣府：清查138食品加工廠

北捷驚現「賴打男」！車廂內對女乘客狂按爆恐慌　超扯動機曝

送貨阿伯「切西瓜」左轉穿越路口　機車雙載母女煞不住撞上慘摔

正妹深夜回家「遭歹徒持刀行搶」臉被劃花　惡匪竟是同棟住戶

快訊／假冒「中捷長髮哥」！發簡訊尋有緣人借5萬　警逮捕27歲男

買進手遊股卻狂跌！貿易董座「出招倒貨」...散戶接盤痛賠149萬

年過半百大媽也報名！「手槍女王」袁非開課狂賣600萬

永續方舟館2024台東環境教育綠生活市集　6／1盛大登場

血肉果汁機無預警公開北流嘉賓！　「超重量級」網一看暴動

快訊／跟卡森斯一樣只帶兩條內褲　蔣淯安：我自己洗會乾

柯建銘稱中共軍演、藍白佔立院是「裡應外合」　民眾黨嗆：去看眼科

斷交以色列！　哥倫比亞總統下令：在巴勒斯坦設大使館

臺東縣衛生局抽驗端午應景食品29件　結果全數合格

26歲男闖入朋友家中慘遭私刑　「1動作」被球棒+拖把活活打死

桃機打卡新熱點來了　30株「國旗蘭花牆」二航廈迎賓　

《大嘻哈》超夯歌手組限定男團！　台AV女優胎尼炸雙球助陣

凱蒂挑戰16蹲太浮誇！ 累趴在地...隊友都笑翻

社會熱門新聞

看守所跟想像的不一樣　 3刀男情緒不穩一夜難眠

快訊／永和某高中前爆砍人案！1男濺血

6國中生站斑馬線沒車禮讓　他火大檢舉13車成功

中捷兇嫌犯案動機曝　「高雄北上砍人」傳跟女友父有關

「我不是神經病」！殺人未遂逃脫犯曝逃亡原因

獨／假名應徵臨時工！逃犯「誤寫本名」露餡

殺人未遂犯藏宿舍　室友曝他借菸又借錢　

即／極度危險犯抓到了！簡郁紘趴趴走4天新莊落網

即／天道盟精神領袖吳桐潭癌逝　享壽75歲

獨／高雄39歲警官主動脈剝離　他組長3月前癌逝

即／高雄砂石車右轉撞機車　後座女乘客慘死輪下

受刑人強制治療17年　求停止：有那麼可惡嗎

簡郁紘逃亡4天三度變裝　落網面容曝光

夫妻雙載遭砂石車猛撞　他目睹妻被輾斃崩潰

更多熱門

相關新聞

收標案業者127萬現金　高公局超貪技工遭訴

收標案業者127萬現金　高公局超貪技工遭訴

時任交通部高速公路局北工處北區養護工程分局內湖工務段約僱修護技工簡怡正，在辦理工程驗收工作時，涉嫌收受廠商錦明水電工程行黃憲勝現金127萬餘元，士林地檢署今依違反貪污治罪條例中的「對於職務上行為收受賄賂」罪嫌起訴簡男，並依「不違背職務行為交付賄賂」罪嫌起訴黃男。

北榮爆防疫獎金亂發　揪出這名醫搞的！

北榮爆防疫獎金亂發　揪出這名醫搞的！

涉假財報掏空2300萬　駿熠電前董座80萬交保

涉假財報掏空2300萬　駿熠電前董座80萬交保

4月嬰僅3.5kg渾身傷亡　27歲母淚灑法庭不認罪

4月嬰僅3.5kg渾身傷亡　27歲母淚灑法庭不認罪

2屁孩站著、仰躺飆車　耍帥下場曝

2屁孩站著、仰躺飆車　耍帥下場曝

關鍵字：

士林地檢署起訴證交法地心引力拉尾盤操盤

讀者迴響

熱門新聞

3張千萬發票無人領！　新北土城停車花60元中大獎

快訊／馮語婷首曝「無碼正面照」！

快訊／新垣結衣首發聲！　星野源公司凌晨急發聲明

阮經天媽媽過世！《周處》爆紅仍推戲約陪她

30歲朴寶藍詳細死因被判「急性酒精中毒」

看守所跟想像的不一樣　 3刀男情緒不穩一夜難眠

快訊／永和某高中前爆砍人案！1男濺血

爆星野源「偷吃NHK主播」砸2億元封口　日網炸了

大谷翔平被告知「換代打」　表情凍結畫面曝

蝦皮「隔日到貨」活動害慘物流！司機：每天被扣錢

兒「只戒1物」一年狂瘦20KG！無毒教母：連脂肪肝都沒了

侯佩岑、歐陽娜娜轉發「台灣必將回歸祖國」

解放軍演習地圖曝光！5大紅區「包圍台灣」

6國中生站斑馬線沒車禮讓　他火大檢舉13車成功

男大生：我是你接生的！　要台大醫保守1事「別跟我媽說」

更多

最夯影音

更多

《The 8 Show》千玗嬉演技超瘋　才藝「表演上床」：我技術很好喔♥

聲樂老師評1998年周杰倫　聽唱腔：難預見會變大明星

廁所吞8顆鎮定劑壓壓驚？　三刀男行兇遭逮先送洗胃

楊祐寧陸綜疑「大鵰走光」！　網嚇壞...經紀人急回：大家冷靜

李多慧台北找房嘆：很貴呢！　住球場附近..夢想「騎車上班」

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面