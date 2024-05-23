買進手遊股卻狂跌！貿易董座「出招倒貨」...散戶接盤痛賠149萬

▲從事金屬原物料進出口貿易陳姓董座，在網路股市平台得知股票地心引力有利多消息竟炒股以此獲利186萬餘元。（圖／stock）

記者黃宥寧／台北報導

新北某貿易公司陳姓董座熱愛投資，偶然於網路股市平台見上櫃公司地心引力（3629）利多消息，以每股30至80元大量買進，孰料該公司營運狀況不佳，股價下跌，陳男避免虧損，當起「黑手主力」連續高買、製造交易活絡等，引誘散戶進場追價，他趁機出貨大撈186萬餘元。士林地檢署偵結，依違反《證交法》操縱股價等罪嫌起訴。

地心引力公司前身是生產觸控面板上游材料的卓韋光電公司，2008年登錄興櫃，2017年更名為地心引力公司，投入文化創意產業，並在2020年變更文創產業掛牌，引進的手遊包括找鄭人碩、溫貞菱代言的「少年猛將傳」，以及號稱HBO授權的「權力的遊戲：凜冬將至M」等遊戲。

2019年間陳男看好地心引力股價大量買進，未料該公司疑未依內控機制先行鑑價，僅憑1家顧問公司的報告，就決定以1千萬美元(約台幣3.1億元)，引進7款遊戲，結果只有5款成功上市，業績表現不如預期，投資的錢等於打水漂，造成公司受損嚴重，股價下跌。

陳男為避免血本無歸，從2021年6月起，連續高買、相對委託成交方式，製造交易活絡表象及拉抬股價，藉以吸引散戶進場追價，孰料真有2名散戶被吸引高價接盤。

▲藝人温貞菱曾穿紫色緊身韻律服，為地心引力公司的手遊拍攝廣告。（資料照／少年猛將傳提供）

檢肅黑金（肅貪）檢察官接獲檢舉，今年1月18日持搜索票，指揮新北市調查處前往陳男住家、公司執行搜索。調詢、偵查時，陳男坦承犯行。

該案特別的是，有名A散戶作證說，地心引力公司營運狀況甚差，股票每日交易量低，但該公司股價卻仍維持、偏漲，決定在去年4月14日至同年月24日，以每股56.1至85.3元陸續買進，事後因該公司每股淨值低於5元，被證交所打入「全額交割股」他也因此損失149萬1294元。

另外B散戶也說，聽聞該公司有利多消息，去年股價也呈現漲停板，決定以每股38.4至85.5不等價格進場，但因股票現無交易量，致其無以出售持股。

檢方調查，發現該公司營收逐年下降，營收月、年增率多為負成長，迄今2023年5、6月間，幾無營收，且2021年、2023年間，陸續發表該公司主管異動、不分派股利、解除遊戲代理權等負面訊息，佐證股價高漲假象。

檢察官認陳男以連續高買、相對成交方式操縱該檔股票，除易誘使不知情投資人參與買賣受有損害，也破壞決定價格的市場自由機制，危害證券市場交易秩序，涉犯操縱股價等罪，但考量陳坦承犯行，繳回犯罪所得，態度良好，目前經營金屬材料代理進口商，擔任公司負責人，素行非惡，建請法院依法減刑。