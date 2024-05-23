超貪！3月才遭起訴　高公局技工收賄127萬助驗收放水又被訴

▲交通部高速公路局北工處北區養護工程分局內湖工務段技工簡怡正，涉嫌收賄127萬被起訴。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

時任交通部高速公路局北工處北區養護工程分局內湖工務段約僱修護技工簡怡正，在辦理工程驗收工作時，涉嫌收受廠商錦明水電工程行黃憲勝現金127萬餘元，士林地檢署今依違反貪污治罪條例中的「對於職務上行為收受賄賂」罪嫌起訴簡男，並依「不違背職務行為交付賄賂」罪嫌起訴黃男。

肅貪專組卓姓檢察官偵辦發現，黃姓業者從2015年至2020年共5件工務段路燈巡查維護工作標案，其為使相關標案工程估驗驗收及請款順利，竟2015年8月起至2020年5月止，藉遞送估驗單等請款文件機會，在工務段辦公大樓機房吸煙區或開車會勘過程中，將每期實作款項約計1.5％或3％不等金額賄款，交付簡姓技工而總計收受新台幣127萬8000元賄賂。

檢方縝密調查後，認簡怡正涉犯《貪污治罪條例》第5條第1項第3款對於職務上之行為收受賄賂罪嫌，黃姓業者則涉犯同法第11條第2項對於不違背職務行為交付賄賂罪嫌，依法提起公訴，考量2人坦承犯行，簡男也繳回犯罪所得，建請法院依法減輕其刑。

簡姓技工今年3月也被北檢查出他收受廠商國樹公司代表詹木村的1盒水果，裡面夾8000元的新光三越禮券，雙雙遭起訴。