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4月嬰僅3.5kg渾身傷亡！父母拒認罪扯貓哭症　資深法醫出庭打臉

▲▼ 男嬰遭虐死亡。（圖／記者黃宥寧攝）

▲新北市王姓男子與盧姓妻子涉虐待4個月大的兒子，被依傷害致死罪起訴。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

新北市4個月大的男嬰疑遭虐待致死，經解剖顱骨骨折且全身陳舊性傷，甚至有刀傷，其雙親被依家暴致死罪起訴，父母否認犯行稱「孩子疑有貓哭症」。士林地院今（21日）傳喚資深法醫蕭開平出庭作證，蕭醫說，過去案例貓哭症沒骨折狀況，只是肌肉保護較弱，但若有不尋常應早點送醫，照顧疏忽是有的，至於有無達到虐待交給法院認定。

法院當庭投放男嬰照，其身形骨瘦如材（去世4個月大僅3.5公斤）令人心疼，蕭醫準備簡報說，過去研究貓哭症特徵，如哭聲類貓叫聲、顏面小頭、兩眼間距離過寬等，對比男嬰照也有類似症狀，疑是貓哭症，但男嬰遺體腐爛嚴重，雖盡所能檢查並將粒線體送染色體鑑定，仍無法確定是否為基因突變造成，而先天性問題造成照顧要比較特殊一點，父母照顧時會有比較疏忽情境。

然而，死者母見兒子照投放在大螢幕上，忍不住低頭啜泣。夫妻透過辯護律師稱，鑑定報告說「死因有多種可能性」可能是遭狗咬，或是家中1歲多姊姊推擠，因2人睡在同張嬰兒床上，頭部才會遭擠壓造成顱內出血。

蕭醫回答「這非我鑑定意見」並指出外表看起來沒有外傷，代表碰撞平整硬物，瞬間碰撞導致顱內大面積出血，且肋骨骨折也有陳舊傷，顱內傷勢纖維化，應3周至1個月前受傷，致命傷非狗咬，更不是1歲多姊姊導致。

辯護律師也問，男嬰先天性問題有沒有可能是致死因素之一，蕭回，看死亡是綜合判斷，死者心臟有心肌炎、肺部有肺炎，新舊傷的時候肌肉比較脆弱，換衣服不小心是否有骨折不敢保證，而自己看過的貓哭症，沒有骨折情形，只是肌肉保護較弱一點。

辯護律師再問，鑑定報告結論提到死亡方式疑為他殺，通常鑑定結論是可疑為他殺，是否沒有辦法確定是他殺？依據為何；蕭表示，這就像送鑑定臨床醫師有另外鑑定，這樣的結論是會有「他為」過程，而「他為」也是有包括疏忽在內，如男嬰有類貓哭症情況，應早點送醫處理，至於是否構成虐待，交由法院判斷。

2022年6月6日父親發現兒子趴睡在床上，背部冷冷，立刻告訴妻子，撥打119進行互動急救邊等救護車，兒子傷勢是家中養的臘腸狗所咬，骨折也是解剖後才知道，平時抱都沒有異狀，也有買兒童圍欄隔離兒子與狗狗。

檢警經查，2022年1月出生的男嬰，4個月大的身高、體重僅58公分、3.5公斤，且男嬰背部、胸前、四肢、腳指甲等處發現有疑似燙傷、刮挫傷等，甚至在腳底、胸前、屁股靠睪丸處、食指等出現刀割傷勢，足以證明男嬰傷勢是遭虐待，絕非是狗狗所造成，故依法起訴該對父母。

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