　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

又是他！涉假財報掏空公司2300萬　駿熠電子前董座80萬交保

▲▼已下櫃公司駿熠電子董事長紀政孝涉嫌假交易美化財報掏空2300萬元。（圖／記者劉昌松攝）

▲已下櫃公司駿熠電子董事長紀政孝涉嫌假交易美化財報，遭檢察官約談後交保。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

曾因兆勁科技虛增營收上億元案，被檢調約談後的前董事長紀政孝，又因涉嫌在2017、2018年間擔任駿熠電子董座期間，用假交易美化財報，造成駿熠損失2300萬元，涉嫌違反《證交法》特別背信等罪，台北地檢署21日指揮調查局展開搜索約談後，再命紀政孝80萬元交保，退休刑警許恒瑞也再次捲入金融弊端，被諭令交保30萬元，另5名被告各交保10萬到100萬元不等。

駿熠電子(3642)因長年虧損，2022年第2季財報認列虧損7000多萬元，第3季財報又因無法提供相關資料給會計師核閱，遭金管會處罰停止交易，被櫃買中心強制在2023年6月27日中止上櫃。

檢調獲爆，駿熠電子為了美化財報，涉嫌在2017、2018年間，與兆紳管理顧問公司董事長劉兆生等人，找多家債信不佳的公司進行假交易，假裝有出貨，實際上卻沒營收，造成公司損失2300多萬元，涉嫌違反《證交法》財報不實、非常規交易、特別背信等罪嫌。

▲▼許男與女友涉及吸金案，4年吸金達上億元。（圖／記者游宗樺攝）

▲退休刑警許恒瑞(左起)與女友房欣怡涉吸金案，已經被一審判刑14、12年。（圖／資料照）

事實上檢調在2023年間，就曾偵辦過紀政孝在擔任上市公司兆勁科技(2444)董事長期間，與可實質掌控的公司進行假交易，在2018年到2020年間，虛增營收上億元，當時紀政孝因兆勁案被約談後交保800萬元。

這次駿熠案由檢察官李堯樺指揮調查局台北市調處，在21日兵分3路搜索，約談紀政孝等8人，深夜移送北檢複訊後，22日凌晨陸續被檢察官諭令交保候傳，集中紀政孝交保80萬元，因鼓吹房貸投資吸金被一審判刑14年的退警許恒瑞交保30萬元，兆紳管理公司劉兆生100萬元交保，其餘5人各交保10萬到50萬元。

ET快訊
中捷砍人新畫面！黑衣大叔擋下揮刀　全場讚爆「英雄」
抵擋中捷砍人「10大英雄」曝光！全場一看嗨喊：別惹台中人
新航遇亂流！乘客死因曝　空姐滿臉血、7重傷
韓國瑜凌晨吃稀飯　貼照吐38字心聲獲近6萬讚
楊祐寧疑「大鵰走光」畫面播出！　經紀人緊急回應
獨／爆乳CEO網紅還原「加入SWAG」真相！　半夜掉淚檢討自

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

捏耳朵助攻是她！藍眼妹加入圍攻3刀男　洋裝染血還原恐怖砍人過程

又是他！涉假財報掏空公司2300萬　駿熠電子前董座80萬交保

疑似恍神！國1永康段2聯結車碰撞折甘蔗　道路一度封閉1人送醫

女同事春酒穿很辣　色男「斷片強吻」代價出爐

竹聯龍堂「知名藥頭」學《無間道》　藥腳名單驚見民代

快訊／國道變大型停車場　事故塞爆回堵6公里

威脅音檔曝！林姿妙兒涉性侵　角頭警告受害女：妳會有麻煩

中捷砍人兇嫌傳政治狂熱　社群380字曝心聲：你的答案是真相嗎

兼職半套女警疑「內鬥犧牲者」　知情揭內幕：等520才爆

宜縣長林姿妙兒爆性侵！　受害女遭民代黑道施壓逼和

中捷20歲嫌躺染血車廂 被警上銬爆吼：我會走

長髮哥對戰3刀男癱坐路旁！　民眾遞毛巾幫止血：救了大家

長髮哥對戰3刀男癱坐路旁！女乘客急遞毛巾止血　感動喊：救了大家

立院通過藐視國會罪 官員虛偽陳述將有刑責

中捷車廂男持刀攻擊 乘客擒抱制止...傷2人

恐怖畫面曝！中捷男發瘋狂揮刀　乘客滿臉血擒抱制止

恐怖畫面曝！中捷男發瘋狂揮刀　乘客滿臉血擒抱制止

600萬電動車「滑落拖車」半毀　車主是財富女神...買給羊駝坐

17歲高中生中捷遇襲住加護　爸心疼：插管...肋骨+筋都斷

中捷3刀男移送畫面曝光！　坐輪椅上警車「拒夜間警詢」

捏耳朵助攻是她！藍眼妹加入圍攻3刀男　洋裝染血還原恐怖砍人過程

又是他！涉假財報掏空公司2300萬　駿熠電子前董座80萬交保

疑似恍神！國1永康段2聯結車碰撞折甘蔗　道路一度封閉1人送醫

女同事春酒穿很辣　色男「斷片強吻」代價出爐

竹聯龍堂「知名藥頭」學《無間道》　藥腳名單驚見民代

快訊／國道變大型停車場　事故塞爆回堵6公里

威脅音檔曝！林姿妙兒涉性侵　角頭警告受害女：妳會有麻煩

中捷砍人兇嫌傳政治狂熱　社群380字曝心聲：你的答案是真相嗎

兼職半套女警疑「內鬥犧牲者」　知情揭內幕：等520才爆

宜縣長林姿妙兒爆性侵！　受害女遭民代黑道施壓逼和

4百萬粉「最有錢網紅」一夜被消失！驚人背景起底…因1點惹怒大陸

星巴克今起「連續18天」買一送一　點連結立刻享優惠

立刻安排上！快速瘦身必吃5種食材：熱量低、纖維多是關鍵

捏耳朵助攻是她！藍眼妹加入圍攻3刀男　洋裝染血還原恐怖砍人過程

「福特跨界休旅」推出新2.0渦輪油電！官網亮相更名Mondeo運動版

台積電漲4元至845　指數漲逾90點重回21300

電商線上旅展開跑！日本環球影城買1送1　海外一日遊10元起

又是他！涉假財報掏空公司2300萬　駿熠電子前董座80萬交保

立院競技場之黃國昌尋釁滋事　尚毅夫解讀賴清德總統文告

球賽直播場邊帥哥美女「竟是出道4年偶像」！　遭疑偷戀愛親曝兩人關係

妻員工旅遊！「解放比基尼」美炸 他卻1打2怨念深...網：根本炫耀

社會熱門新聞

國道驚見學生排隊淋雨走路

中捷砍人新畫面曝光　黑衣大叔擋下兇嫌揮刀

快訊／中捷英雄「長髮哥」凌晨159字心理話曝光

中捷隨機砍人　廢死聯盟「貼3文」遭灌爆

女警傳「單純愛打砲」兼職半套店　女經理說話了

17歲高中生搭中捷被砍！　父嘆：肋骨跟筋都斷了

中捷砍人男疑被朋友切割　IG追蹤人數下滑

中捷砍人「10大英雄」曝！全場嗨：別惹台中人

快訊／國道變大型停車場　事故塞爆回堵6公里

傳「半套女警」淚灑喊冤　還原臨檢現場

女乘客壓制砍人男：回神時已經動手了

關鍵音檔曝光？傳新竹女警「單純愛打砲」下海

快訊／救了全車的人！　「長髮哥」最新現況曝光

林姿妙兒爆性侵！　受害女遭民代、黑道施壓逼和

更多熱門

相關新聞

輝達財報將出爐　外資喊目標價千金美元

輝達財報將出爐　外資喊目標價千金美元

AI晶片大廠輝達（NVIDIA）即將於22日發布今年第一季財報，是否有機會刺激AI相關股價，市場也深感期待。法人預估，輝達財報將看到歷史新高，股價也有機會往970美元向上增長，目標價甚至有「千金美元」的水準，市值挑戰3兆美元大關。

AI伺服器爆發！外資挺技嘉上看658元

AI伺服器爆發！外資挺技嘉上看658元

台灣首富林百里笑領配息　89億元入袋

台灣首富林百里笑領配息　89億元入袋

蘋果西打公司慘了！大飲Q1財報　會計師評「存在重大不確定性」

蘋果西打公司慘了！大飲Q1財報　會計師評「存在重大不確定性」

英業達股價臉綠、重挫6.78%

英業達股價臉綠、重挫6.78%

關鍵字：

駿熠董事長財報假交易兆勁證交法櫃買中心非常規交易特別背信

讀者迴響

熱門新聞

國道驚見學生排隊淋雨走路

中捷砍人新畫面曝光　黑衣大叔擋下兇嫌揮刀

快訊／中捷英雄「長髮哥」凌晨159字心理話曝光

中捷隨機砍人　廢死聯盟「貼3文」遭灌爆

女警傳「單純愛打砲」兼職半套店　女經理說話了

黃暐瀚：立院外越來越有10年前的感覺！　雞排妹現身美翻網

外送餐點少一杯奶茶！外送員見原因傻眼

17歲高中生搭中捷被砍！　父嘆：肋骨跟筋都斷了

中捷砍人男疑被朋友切割　IG追蹤人數下滑

中捷砍人「10大英雄」曝！全場嗨：別惹台中人

快訊／國道變大型停車場　事故塞爆回堵6公里

夏筠婷認加入過SWAG「還原真相」

傳「半套女警」淚灑喊冤　還原臨檢現場

夏筠婷再遭爆曾是SWAG直播主

女乘客壓制砍人男：回神時已經動手了

更多

最夯影音

更多

中捷20歲嫌躺染血車廂 被警上銬爆吼：我會走

長髮哥對戰3刀男癱坐路旁！　民眾遞毛巾幫止血：救了大家

長髮哥對戰3刀男癱坐路旁！女乘客急遞毛巾止血　感動喊：救了大家

立院通過藐視國會罪 官員虛偽陳述將有刑責

中捷車廂男持刀攻擊 乘客擒抱制止...傷2人

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面