又是他！涉假財報掏空公司2300萬　駿熠電子前董座80萬交保

▲已下櫃公司駿熠電子董事長紀政孝涉嫌假交易美化財報，遭檢察官約談後交保。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

曾因兆勁科技虛增營收上億元案，被檢調約談後的前董事長紀政孝，又因涉嫌在2017、2018年間擔任駿熠電子董座期間，用假交易美化財報，造成駿熠損失2300萬元，涉嫌違反《證交法》特別背信等罪，台北地檢署21日指揮調查局展開搜索約談後，再命紀政孝80萬元交保，退休刑警許恒瑞也再次捲入金融弊端，被諭令交保30萬元，另5名被告各交保10萬到100萬元不等。

駿熠電子(3642)因長年虧損，2022年第2季財報認列虧損7000多萬元，第3季財報又因無法提供相關資料給會計師核閱，遭金管會處罰停止交易，被櫃買中心強制在2023年6月27日中止上櫃。

檢調獲爆，駿熠電子為了美化財報，涉嫌在2017、2018年間，與兆紳管理顧問公司董事長劉兆生等人，找多家債信不佳的公司進行假交易，假裝有出貨，實際上卻沒營收，造成公司損失2300多萬元，涉嫌違反《證交法》財報不實、非常規交易、特別背信等罪嫌。

▲退休刑警許恒瑞(左起)與女友房欣怡涉吸金案，已經被一審判刑14、12年。（圖／資料照）

事實上檢調在2023年間，就曾偵辦過紀政孝在擔任上市公司兆勁科技(2444)董事長期間，與可實質掌控的公司進行假交易，在2018年到2020年間，虛增營收上億元，當時紀政孝因兆勁案被約談後交保800萬元。

這次駿熠案由檢察官李堯樺指揮調查局台北市調處，在21日兵分3路搜索，約談紀政孝等8人，深夜移送北檢複訊後，22日凌晨陸續被檢察官諭令交保候傳，集中紀政孝交保80萬元，因鼓吹房貸投資吸金被一審判刑14年的退警許恒瑞交保30萬元，兆紳管理公司劉兆生100萬元交保，其餘5人各交保10萬到50萬元。