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解放軍演習！4艘海警船航入東引、烏坵　海巡署監控驅離畫面曝

▲▼ 中國海警船航入我國離島水域 海巡署於東引、烏坵同步監控驅離 。（圖／記者林名揚翻攝）

▲中國海警船航入我國離島水域，海巡署於東引、烏坵同步監控驅離。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚、劉人豪／金門報導

解放軍東部戰區今（23）日上午宣布，在台灣周邊展開「聯合利劍－2024A演習」。對此，海洋委員會海巡署金馬澎分署指出，中國海警船以編隊方式航入我國東引、烏坵等離島水域，海巡署全程實施岸海監控，並調度巡防艇蒐證驅離，4艘海警船航入時間約1小時後離去。

海洋委員會海巡署金馬澎分署表示，中國海警船舷號「14607」及「14509」等2船在今日7時48分，編隊航入我國馬祖東引限制水域，外側另有1艘中國海警船「14517」策應，海巡署全程監控並派出 PP-3586、PP-3571、PP-10037艇蒐證、示警驅離，前述海警船在8時53分航離。

相同時間，在另一離島烏坵偵獲中國海警船「14606」、「14506」等2艘航入限制水域，外側則有海警「14502」，海巡署自金門、台中分別派出PP-10039、PP-10035 艇前往對應。中國海警船隊約在8時45分航出烏坵水域。

海巡署表示，中國海警船5月已經7次刻意編隊航入我國離島水域，影響海上航行安全、破壞和平穩定，更無益兩岸對等交流，要求中國自我克制，立即停止不理性行為，海巡署將以堅定的態度，捍衛國家主權及安全。

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