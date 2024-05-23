評「史上最獨演說」　國民黨盼賴清德「放下執念為台灣」

▲總統賴清德。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

總統賴清德在520就職演說提到「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，讓賴清德的兩岸主張，再度掀起熱議。國民黨國際部主任黃介正今（23日）表示，此次是史上「最獨的一次演說」，其實不覺得意外，因為「賴清德就是這樣的人」。他更給出建議，要賴清德「廣開言路不偏聽，放下執念為台灣」。

黃介正今於節目《撞新聞》表示，賴總統的就職演說，明確界定兩岸是「兩國」，是史上「最獨的一次演說」，但若是知道賴過往背景的人，其實不覺得意外，因為「賴清德就是這樣的人」，也是美中台關係學者的他，更認為賴此說法，美方事前應該知情。

黃介正表示，美台關係的親疏，與美中關係是否緊張有直接相關。美國現在大方挺台，是因為美中對抗競爭，若是改日，美中關係和緩，美台關係也會跟著轉變。

黃介正指出，即使是在兩岸關係極度緊張的陳水扁前總統時代，依舊會委託台灣學者與對岸學者交流，建立體制外的溝通管道。但蔡前總統過去八年沒有這樣做，未來賴總統的四年，看起來也沒這個打算。

黃介正認為，賴清德應該「廣開言路不偏聽，放下執念為台灣」，因為兩岸唯有多溝通，才能避免誤判，才不會將兩岸帶向戰爭。

▼黃介正建議賴清德內容。（圖／翻攝黃暐瀚臉書）