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今鋒面北抬碰上對流　專家曝午後「降雨熱區」

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▲鋒面北抬，中部以北、中南部山區是今日降雨熱區。（示意圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

「鋒面降雨區域持續北抬！」氣象專家林得恩今（23日）在臉書指出，中部以北及中南部山區是今日降雨熱區，尤其是午後配合熱力作用，降雨將更為明顯。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興表示，明天受鋒面低壓影響，午後嘉義以北及宜花東有零星短暫雨。

台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」表示，今、明2日，持續受到梅雨鋒面滯留影響，雖然鋒面結構較為鬆散、降雨空檔比較長、降雨區域也同步縮小。

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林得恩說，一旦有鋒面上的對流天氣系統移入，仍有短延時強降雨的機會，中部以北及中南部山區是今日降雨熱區，尤其是午後配合熱力作用，降雨將更為明顯，且不定時有局部短暫的陣雨或雷雨出現，出門仍建議攜帶雨具。

▲▼今、明持續受到梅雨鋒面滯留影響，仍有降雨機會 。（圖／林老師氣象站臉書）

▲今、明持續受到梅雨鋒面滯留影響，仍有降雨機會 。（圖／林老師氣象站臉書）

氣溫方面，林得恩表示，各地低溫會落在24至26度左右；白天的高溫，北部及花蓮以北地區普遍為26至28度之間，中南部及台東地區29至33度。

賈新興在臉書指出，明日受鋒面低壓帶影響，午後嘉義以北及宜花東有零星短暫雨。周五新竹以北及宜花有零星短暫雨，午後各地有零星短暫雨，周六清晨台中至高雄有零星短暫雨，午後台中以北、台南以南及宜花有零星短暫陣雨。

他進一步指出，周日午後各地有局部短暫陣雨。下周一受鋒面影響，西半部有局部短暫陣雨或雷雨，宜花東有局部短暫陣雨，其中西半部有局部較大雷雨或陣雨發生的機率。

賈新興表示，下周二午後台中以南山區、東北角及宜花東有局部短暫雨。下周四至下周六的清晨，高屏沿海有零星短暫雨，午後各地有局部短暫陣雨。

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