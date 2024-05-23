公園「19歲裸男」驚悚殺人！大聲吼叫攻擊2女　她慢跑遇劫死亡

▲瑞士19歲男子涉嫌在公園殺害一名慢跑中的女子。（圖／翻攝自網路）

記者張寧倢／綜合外電報導

瑞士一名女子21日在公園遭遇恐怖襲擊，被一名年僅19歲的「裸體男子」殺害。當地目擊者表示，這名男子脫掉衣物且對著路人吼叫，並攻擊了公園內的至少2名女性。事發的公園位於蘇黎世湖（Zürichsee）湖畔地區，距蘇黎世市約15英里（24公里）。

綜合太陽報、德國畫報報導，事件22日晚間8時左右發生在瑞士蘇黎世州城鎮門內多夫（Männedorf）的Villa Alma公園，19歲男嫌在公園附近奔跑、大吼大叫，並且襲擊數人。其中一名在公園慢跑的女性受到致命攻擊倒地不起，等到急救人員趕來現場時她已經重傷死亡。此外，還有另一名女性也受傷。

公園一名園丁表示，「這裡發生的事情太瘋狂了。我今天早上得知這件事時非常震驚。」另一名36歲目擊者迪米克（Nebosja Dimic）表示，他看見女子逃跑，男嫌脫掉了衣服和運動褲，於是他和朋友迅速報警，後來他們一起聽到了「女人的尖叫聲」。

公園已被封鎖，但犯罪現場仍然可見，公園步道上的血跡被用沙子覆蓋。當局仍在調查此案，並正在尋找兇嫌使用的武器，還將追查襲擊者與受害者過往是否有任何關係。根據目擊者拍到的照片顯示，男嫌被捕時上半身並未穿著衣物，但穿著長褲。儘管案件調查正進行中，但檢察官辦公室已預計提出公訴罪。